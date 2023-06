Hazudott, hogy megharapta a kutya, aztán kiderült az igazság

Letartóztatták azt a 28 éves helyi férfit, aki a hétvégén több üzletbe is betört Szekszárdon. Az egyik helyszínen az összetörött ablak darabjaival össze is vagdosta magát, de amikor elkapták a rendőrök, azt mondta, megharapta egy kutya – írja a rendőrségi portál.

Szombat reggel, a város főutcáján járőrözés közben vették észre a rendőrök, hogy egy üzlet bejárati ajtaját betörték. A bolt előtt és bent is vérnyomokat találtak és megkezdték a helyszínelést. Nem került sok időbe, hogy azonosítsák a betörőt, aki egyébként a pénztárgép kasszáját is magával vitte, amelyet nem messze egy kukánál kiürített és eldobott. A vérnyomokból arra következtettek, hogy a betörő meg is sérült.

Közben Tamásiban a rendőrök egy vérző férfit igazoltattak, aki azt állította, hogy egy kutya harapta meg, azonban rájöttek, hogy ez a férfi azonos lehet azzal, akit a szekszárdi egyenruhások a betörés miatt keresnek. Kiderült az is, hogy a férfi korábban Tamásiban egy kültéri kamerát lopott el a termálfürdő közelében.

A fiatalembert orvoshoz vitték, majd előállították, és a Tamásiban történt lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezt követően a szekszárdi betörés miatt is elszámoltatták, majd még aznap szabadon engedték.

A történet azonban itt nem ér véget, ugyanis vasárnap késő este újabb szekszárdi betörést jelentettek a rendőrségen. Az elkövető egy dohánybolt ablakát törte be, és a kasszában levő váltópénzt lopta el. A rendőrök gyorsan rájöttek, hogy a tamási férfi lehet a tettes, aki a kihallgatáson mindhárom lopást elismerte, de részletes vallomást nem tett.

A rendőrök előtt a korábbról már jól ismert férfival szemben több hatóságnál jelenleg is folyik büntetőeljárás, korábbi balhéi miatt pedig jogerősen több felfüggesztett börtönbüntetést is kapott a közelmúltban, melyek miatt szintén felelnie kell majd – írják.

Az őrizetbe vett betörőt az illetékes bíróság június 28-án letartóztatta.

