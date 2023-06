Kifogyott a sör, összevissza törte az autókat a parkolóban a részeg sofőr

Szemtanúk tettek bejelentést a rendőrségen hétfőn este fél kilenc körül, hogy egy gépkocsi több parkoló autónak is nekiütközött egy debreceni lakótelepen. A járőrök a helyszínre siettek, ahol a bejelentésben említett gépkocsival éppen próbált beállni a vezetője. Igazoltatták a sofőrt, és alkoholszondát is alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. Az is kiderült, hogy a vezetői engedélye is már lejárt csaknem egy éve.

A hatvannyolc éves helyi lakos a helyszínen elismerte, hogy ivott, de hozzáfűzte, hogy senkinek sem akart kárt okozni. Miután a harmadik járműnek is nekiment, belátta, hogy jobban teszi, ha leparkol, és nem indul útnak.

Azért ment volna, hogy újratöltse kiürült söröskészletét egy közeli boltban.

A debreceni egyenruhások elfogták, és előállították a rendőrkapitányságon. Járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárás indult vele szemben – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.