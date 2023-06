Négy férfi kétmilliárd forintos áfacsalást követett el bűnszervezet tagjaként

A számlázási láncolat háromszintű volt, a tetején a számlát befogadó megbízó társaságok valósan működő cégek voltak, amelyek adófizetési kötelezettségük minimalizálására törekedtek, a középső szinten a számlakiállító puffer gazdasági társaságok álltak, akik a láncolatban alsóbb szinten elhelyezkedő társaságoktól fogadtak be számlákat. A legalsó szintre az úgynevezett bukócégek kerültek, amelyek gazdasági tevékenységet nem végeztek, nullás áfabevallást adtak be vagy adóbevallást nem nyújtottak be, illetve alanyi adómentességet választottak, miközben több száz embert olyan munkakörökbe jelentettek be, akik valós foglalkoztatói a legfelső szinten elhelyezkedő társaságok voltak.