Pórul járt a Magyar Orvosi Kamara

Az egyik küldött azonban felhívta a figyelmet arra, hogy

a lejárt mandátumok meghosszabbítására sincs jogosultságuk.

Ekkor a többség ráébredt, hogy az egész küldöttközgyűlés jogszerűtlen, és káosz alakult ki. Ennek ellenére az elnök próbavoksolást rendelt el, amit háromszor is megismételtek, egyiken sem volt meg a határozathozatali küszöb, akár szavazógéppel, akár kézfelemeléssel, akár felállással szavaztak. Ekkor a jelenlévők többsége elhagyta a termet, így a küldöttközgyűlést berekesztették.

A történtekről lapunknak beszámoló orvosok szerint megkérdőjeleződött a MOK legitimitása, hiszen bár a szervezet elnöksége teljes átláthatóságot hangoztat, mégsem tették közzé az elnökség éves beszámolóját, a felügyelőbizottság beszámolóját és az etikai bizottság beszámolóját. Mivel az országos küldöttközgyűlés botrányba fulladt, nincs elfogadott 2022. évi számviteli beszámoló se.

Lemondott az alelnök

Miután a történtek napvilágot láttak, a MOK egyik alelnöke, Lénárd Rita bejelentette a lemondását. „Egy szervezet életében vannak jobb és rosszabb periódusok. Mi most érkeztünk el oda, hogy az elnökségen belüli véleménykülönbségeket nem tudtuk áthidalni, kompromisszumos megoldássá formálni. Úgy gondoltam, azzal segíthetem a továbblépést, ha lemondok tisztségemről” – mondta el a Népszavának a 2019 óta hivatalban lévő alelnök.

Lénárd Rita távozásával kapcsolatban Kincses Gyula említett nyilatkozatában úgy fogalmazott:

„Kialakultak olyan nem várt feszültségek, amelyekben valószínűleg senki nem birtokolja a teljes igazságot,

de ezek miatt az elnökségi ciklus hátralévő pár hónapjában nélkülöznünk kell Lénárd Ritát. Remélem, hogy néhány hónap múlva nyugodtan tudjuk összegezni a közösen együtt elért eredményeinket.”

Az elnökségen belüli feszültségeket tetézte az is, hogy a szexért gyógyszert felíró háziorvosról is kiderült, hogy a MOK egyik vezetője lehet, ami az elnökségnek is egyértelművé tette: ők sem fedhetetlenek.