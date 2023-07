Elszabadult a pokol Vácon, rettegnek a lakosok

Betelt a pohár a váciaknál. A lakosok szerint az elmúlt években megromlott a közbiztonság: rendszeresek a garázdálkodók és a problémás alakok a városban, akik nem ritkán tudatmódosítószer hatása alatt állnak. Nemrég egy drogos egyenesen a templomba rontott be – írja a Bors.

A Bors arról ad tájékoztatást, hogy egyre kevésbé érzik magukat biztonságban a váci lakosok: állításuk szerint

megszaporodtak a drogosok és a problémás, ijesztő alakok a városban, mely egykor a biztonságot adta az ott lakóknak.

Az egyik váci lakos nemrég arról számol be a közösségi médiában, hogy egy ismerősét megtámadta egy drogos a váci ligetben, majd ugyanez az ember a templomba is berontott. A templomban történteket a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette a Borsnak, akiktől megtudták, hogy a váci rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el és jelenleg is folytatnak olyan ügyekben nyomozást, amelyet ittas vagy bódult állapotban követtek el közterületen Vác városában.

Egy magának anonimitást kérő váci lakos arról tájékoztatta a Borsot, hogy az egyik hölgy ismerősét inzultálta a váci ligetben egy másik lakos. A nyilatkozó szerint az elkövető drog hatása alatt volt, amikor odament a nőhöz, ütögette a kezét és nagyon durva dolgokat mondott neki, például, hogy:

„Nem öllek meg mert félsz!”

A Borsnak nyilatkozó férfi szerint ez ugyanaz az ember, akiről július 19-én délután érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint berontott a templomba, de nem csak ez az egy eset okozott felháborodást.

„Édesapámat is érte már inzultus, illetve barátnőm után is gyanúsan ólálkodott a Duna-parton egy furcsa küllemű alak, de közbeléptem, így hamar eloldalgott. Egyre rosszabb a közbiztonság a városban sajnos”

– mondta el a Borsnak a férfi. A templomos eset nagy port kavart egy váci Facebook-csoportban, ahol a hozzászólok nagy része arról számol be, hogy nem érzi magát biztonságban a váci utcákon és egyre rosszabb a közbiztonság.

A Bors megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely arról tájékoztatta a lapot, hogy a rendelkezésükre álló adatok szerint nem emelkedtek számottevően a közterületen elkövetett bűncselekmények Vácon.

„Ettől függetlenül – lehetőségeinkhez mérten – törekszünk a település minél nagyobb közterületi jelenléttel lefedésére, bűnügyi akciókat szervezünk, illetve jó kapcsolatot tartunk a helyi közterület-felügyelettel, közösen hatékonyabb a bűncselekmények megelőzését, megszakítását célzó tevékenységünk. Fontos számunkra az emberek véleménye, egyik legfontosabb feladatunk az ő biztonságérzetük erősítése” – írta a rendőrség válaszul.