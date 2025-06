Megfizethető nyaralók a Tisza mentén

A meleg beköszöntével élénkül fel a szezonális nyaralópiac, a dráguló szolgáltatások nyomán pedig egyre többen gondolhatnak arra, hogy egy-egy költségesebb nyaralás helyett viszonylag megfizethető áron inkább saját nyaralót vásároljanak. A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó mellett így képbe kerülhetnek addig fel nem fedezett vízparti települések – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Tisza mente és a Tisza-tó egyaránt megfizethető lehetőségeket kínál, ha nyaralóról van szó

( Fotó: Bartók Krisztián / EyeEm)

Kifejtette, a Balaton helyzeti előnyből indul az évszázados hagyománya és amiatt, hogy Közép-Európa legnagyobb taváról van szó, azonban a három említett nyaralórégió mellett képbe kerülnek olyan Tisza-parti települések, amelyek bőven megfizethetőnek, sőt, kifejezetten olcsónak számítanak. Bár első hallásra messzinek tűnhet, messze nem kell akkora kompromisszumot kötni a szakértő szavai alapján, mint amennyivel megfizethetőbb áron jutunk nyaralóhoz a Tiszánál.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszasüly pont egy ilyen település, közel két óra autóútra a fővárostól, azaz lényegében Balaton-távolságra található. A házak árának középértéka alig 11 millió forint, az átlagos négyzetméterárak pedig 138 ezer forint körül alakulnak. Itt érdemes felidézni az ingatlan.com felsorolását is, több településen 11–18 millió forint körül találhatók eladó nyaralók, ami országos viszonylatban is megfizethetőnek számít. Tiszaroffon, Tiszaugon, Tiszapalkonyán, Tiszadadán 131–165 ezer forintos medián négyzetméterárak a jellemzőek, az ingatlanok teljes ára pedig kevesebb mint 15 millió forint.

A szakértő összevetette, a legdrágábbnak számító Tihany az olcsóbb településeknek nagyjából tizenkétszerese, az átlagos vételárak között viszont huszonötszörös különbség is lehet a legolcsóbb és legdrágább vízparti települések árai között. És amíg a balatoni négyzetméterárak gyakran mozognak a 900 ezer-egymillió forint közötti ársávban (meghatározó a tóparttól, illetve a fővárostól való távolság is), addig a Tisza-parton a négyzetméterárak ritkán mennek kétszázezer forint fölé.

A Tisza-tó ez alól kivételt képez, ám ott sem a balatoni árakat találjuk. Arrafelé inkább negyedmillió forint körüli az átlagár, Abádszalók és Poroszló számít drágábbnak, de ezen települések átlagos négyzetméterára is inkább a háromszázötvenezer forinthoz esik közelebb, mint a négyszázezerhez.

Balogh László a kedvező árak kapcsán megjegyezte, amikor az ingatlanpiacon mennek fel az árak, az olcsóbbak drágulnak nagyobb mértékben, ám messze nem mindegy, milyen kiinduló árszintről van szó. Ha a 150 ezer forintos négyzetméterár negyedmillióra emelkedik, százalékosan nagyobb arányú az áremelkedés, mintha az egymillió forintos átlag drágul 1,1 millióra, ám egy száz négyzetméteres házért akkor is többet kell fizetni a Balatonnál, ha az a statisztika szerint csak tíz százalékkal drágult.

A képet tovább árnyalja, hogy aki nem csupán használni, hanem kiadni is szeretné a nyaralóját vagy éppen befektetési céllal tekint rá. Ilyen formában a Balatonnál tudja jobban hasznosítani, ahol az apartmanoknak, illetve a szobakiadásnak nagy hagyománya és kereslete van. Ami a szőke folyót illeti, ott a Tisza-tó az, ahol nagyobb az idegenforgalom, és ez pontosan látszik a települések árképzésén is. Azonban ez nem zárja ki az ilyesfajta hasznosítást sem, hiszen a kevesebb vendég kevesebb férőhelyet igényel, nincs akkora konkurencia sem, így szerencsés esetben állandó vendégkör is kialakulhat.