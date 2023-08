Vezessen óvatosan, elkezdődött a szarvasbőgés és az őzek násza

Közel egy hónapja tart már az őzek nászidőszaka, ilyenkor az állatok csak a kiválasztott párjukra figyelnek, a bakok elűzik a vetélytársukat. Emiatt azonban jóval aktívabb és kiszámíthatatlanabb a mozgásuk, ami számtalan veszélyhelyzetet teremthet az utakon – emlékeztet a Feol.hu

A vadveszélyre figyelmeztető táblával jelölt területeken, valamint az erdős, ligetes, szántóföldes területeken érdemes csökkenteni a sebességet és növelni a követési távolságot. Ami pedig a sötétedés utáni időszakot illeti, ha őz ugrik az autó elé, kapcsoljuk le a távolsági fényszórót, dudáljunk, és ne rántsuk el a kormányt.

Hasonlóan óvatosnak kell lennünk a most elkezdődő szarvasbőgés idején, ami ugyan még csak a gemenci erdőben zajlik, de hamarosan az ország déli és nyugati részein is beindul, majd észak, északkelet felé haladva a Zemplénben zárul.

A rendőrség is arra kéri a sofőröket, hogy a szokásosnál körültekintőbben vezessenek, mert ugyan a vadbalesetek többsége anyagi kárral végződik, esetenként azonban személyi sérülést vagy éppen halált is okozhatnak. Mint írták: a mozdulatlanul álló vad hirtelen megugorhat, és akár a jármű irányába is vágtatni kezdhet. Ha egy őzet, illetve szarvast látunk, számítsunk többre is, általában ezek az állatok csoportokba verődnek.