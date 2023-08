Újabb utórengést észleltek Békés vármegyében szerda hajnalban

Újabb, 3,6 magnitúdójú utórengés követte a hétvégi Szarvas környéki földrengéseket szerdára virradó éjjel, 00 óra 35 perckor – közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

A szervezet tájékoztatása szerint a földrengést Szarvason, Békésszentandráson, Csabacsűdön és Örménykúton érezték, továbbá a környező településeken is érezhették.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, három földrengés is volt Békés vármegyében múlt hétvégén: előbb augusztus 19-én Szarvas település közelében rengett a föld 4,1-es magnitúdóval, melyet több érezhető utórengés is követett. Majd augusztus 20-án hajnalban ismét 4,1-es magnitúdójú rengés pattant ki. A szeizmológusok szerint a rengés erőssége nem szokatlan, ám annak gyakorisága valóban furcsa. A szakemberek arról is beszéltek, érdemes előre felkészülni az ilyen esetekre, hogy elkerüljünk egy esetleges tragédiát.