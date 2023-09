Az önfeladás útját járja a Nyugat

A nyugati keresztény civilizáció jelenleg nehéz időszakot él át, a migrációs folyamatokat látva az önfeladás útját járja

– hangsúlyozta a Magyar Nemzet megkeresésére Simicskó István. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője úgy fogalmazott: minden civilizáció­nak van fejlődéstörténete, amely, miután elérte a csúcsot, a hanyatló fázisba lép. A kérdés azonban az, hogy ez a fázis meddig tart, illetve az, hogy az adott civilizációnak sikerül-e újra növekvő és erősödő pályára állni. Amennyiben nem, akkor eltűnik vagy asszimilálódik – mutatott rá. A politikus szerint ez a hanyatlás jellemzi jelenleg Nyugat-Euró­pát is. Hazai példát említve Simicskó István a keresztények legfontosabb szimbóluma, a kereszt ellen irányuló támadásokról beszélt, amelyekre az elmúlt napokban a Margit hídon és a Nagykovácsi melletti Nagy-Szénáson került sor. A történteket értékelve a frakcióvezető kiemelte:

a kereszténység szimbólumai­nak megrongálása és felgyújtása egyértelműen barbarizmus, amely mélyen sérti a keresztények lelkét. Éppen ezért mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy fellépjenek a rongálások, a vandalizmus és a barbarizmus ellen

– húzta alá.

A KDNP frakcióvezetője kitért az iszlám térnyerésére is, jelezve, hogy az éppen fejlődési stádiumban van. Mint mondta, az illegális migráció révén Nyugat-Európa jelentős részében számottevő változások álltak be. Jól látható, hogy párhuzamos társadalmak, no-go zónák jönnek létre, és kirajzolódik egyfajta belső konfliktus az adott ország polgárai között. Simicskó István szerint azonban ha összekeverjük a társadalmainkat, akkor könnyen anarchia lehet, amelynek következtében az emberiség által létrehozott civilizáció felbomolhat, miként azok a szabályrendsze­rek és magatartási formák is, amelyek megtartották az emberiséget.

A kereszténydemokrata politikus beszélt a szellemi, kulturális természetű hanyatlásról is, amely az egyénre és a társadalmakra is komoly veszélyt jelent. Szavai szerint bizonyos erők homogén emberiséget képzelnek el, könnyen befolyásolható, fogyasztói társadalmat akarnak piaci alapon működtetni.

Mint fogalmazott, anélkül a hármas tudati egység nélkül, ami az egészséges élethez szükséges, az ember kiszolgáltatottá válik. – Ennek a hármas egységnek az egyik pillére az embertudat, amelynek szerves része a családalapítás, valamint a hagyományaink, értékeink átadása az utódainknak. A második pillér a nemzettudat, hogy tartozunk egy nemzeti családhoz, amelyben összeköt bennünket a közös anyanyelv, a szülőföld szeretete, nem utolsósorban pedig a vérség, a rokonság szerepe. A harmadik pedig az istentudat, hogy Isten reményt ad nekünk az élet méltó megéléséhez és folytatásához, s képessé tesz minket arra, hogy a nehéz­ségeinken is túllendüljünk – fejtette ki Simicskó István. Szerinte e hármas egység híján az egyénre individualista, karrier- és sikerorientált életfelfogást erőltetnek, aki adott esetben a propagandának köszönhetően azt hiheti, hogy szabad, bárhova mehet, bárhol dolgozhat, karriert építhet. Valójában viszont nem lesz az, mert kiszolgáltatottá válik és a virtuális világ rabjává válhat – mutatott rá a KDNP frakcióvezetője.

Borítókép: Letört kereszt a Margit hídon. (Fotó: Havran Zoltán)