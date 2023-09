Kövér László lesz a vasárnapi Bayer-show vendége

– Amit csinálnak a svédek a saját hazájukkal, vagy azzal az országgal, amit rájuk bízott a Jóisten valaha, abból egyenesen következtethető az, hogy ők nem szeretik a hazájukat, sőt szabályosan gyűlölik, mert hogyha nem gyűlölnék, akkor nem tennék tönkre – mondta el többek között Kövér László a vasárnap adásba kerülő Bayer-show vendégeként.

Az Országgyűlés elnöke a témát kifejtve elmondta, hogy

a politikai elitjük, amelyik része annak a globális maffiának, amelyiknek az európai nemzetállamok vezetőinek a nagy része hasonlóképpen alkotó eleme, az belevitte őket egy olyan kalandba, aminek a vége az egyelőre nem látható, de hogy sok mindenről szól, csak Svédországról nem, meg Svédország biztonságáról, azt bátran elmondhatjuk.

– Én ezt csak az európai politikai elitek, főleg annak a baloldali részének a mély züllésének az egyik bizonyítékaként látom, úgyhogy jó is, hogy megtalálták a hasonszőrű elvtársaikat itt Magyarországon, akik szerepelnek ebben a filmben, mert hát megérdemlik egymást – hangsúlyozta Kövér László.

– Tehát azt gondolom, hogy egy olyan szövetségesre nekünk nincsen szükségünk, amelyiknek az a véleménye rólunk, meg a mi hazaszeretetünkről, amit ez a kisfilm tükröz. Tehát mit keresünk mi egy szövetségben? Tehát valaki nincs a helyén. De én úgy emlékszem, hogy amikor a NATO-t létrehozták, akkor ezt egy védelmi szövetségként hozták létre, és amikor mi csatlakoztunk, akkor bennünket pedig azért vettek fel, hogy garantálják a mi hazánk védelmét egy tágabb összefüggésrendszerben, és cserébe ezért mi is segítséget nyújtsunk másoknak, hogyha valamilyen külső fenyegetés éri őket, tehát mi is garantáljuk a kollektív védelmet. Mi garantáljuk a kollektív védelmet. Ott vagyunk a légtérvédelem szereplői között, mondjuk a Baltikumban, bármely más közös akcióban részt veszünk, ami valóban a védelmet szolgálja, de nem hiszem, hogy nekünk egy olyan idézőjelbe téve vett szövetségesre szükségünk van, amelyik a saját hazájára is köpne majd ránk – fejtette ki a házelnök.

A teljes beszélgetést vasárnap este tekinthetik meg a Hír TV műsorán.