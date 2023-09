Szijjártó Péter: Súlyos vádakat és hamis információkat terjesztenek a svédországi iskolákban

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2019 óta használnak a svéd közoktatásban egy videó-összeállítást, amely kapcsán társadalomtudományi órán beszélnek Magyarországról is a fiataloknak. Az „EU és a demokrácia” témáját körbejáró, 10 perc 40 másodperces film Gulyás Márton aktivistával indul, aki úgy kezdi, hogy Magyarországon a demokrácia 2010 óta lassanként megszűnt. Utána olyanok hangoznak el a narrátortól, mint hogy a kormány korlátozza a sajtó- és a szólásszabadságot, sőt rendeletben szünteti meg a gender szakokat – amit kommentálva egy korábbi svéd EP-képviselő rámutat, hogy betelt a pohár, Orbán Viktor átlépett minden határt. Egyetlenegyszer szólaltatnak meg a kormányból is valakit: Orbán Viktor európai parlamenti felszólalásából vágtak be pár mondatot.

