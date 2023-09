Novák Katalin: Európában egy olyan ország sincs, ahol elegendő gyermek születne a népesség fenntartásához

A köztársasági elnök elmondta, meggyőződése, hogy képesek a témát azok közé a problémák közé helyezni, amelyekről minden szinten folyik diskurzus.

„Akár segítség-e az, ha, mondjuk, az egyik édesanya vigyáz még két-három-négy pici gyerekre, három év alatti gyermekre egy családi bölcsődében. És akkor oda jöhet egy új munkahely, akkor azok az édesanyák vissza tudnak menni dolgozni. Vagy segítség-e az, ha azt mondjuk, hogy a még dolgozó nagyszülő is elmehet nagyszülői gyesre, hiszen mind a két szülő dolgozik, van egy még aktív nagymama vagy nagypapa, ő örömmel vállalná a gyermeket, igénybe vehet ehhez segítséget. Vagy hogyan tudunk segíteni azoknak, akiknek azért nem születik gyermeke, mert nincsen olyan hely, ahova szülnének, nincsen megfelelő otthon. Hogyan tudjuk segíteni az otthonteremtésüket? Hogyan tudjuk azt üzenni a nőknek, édesanyáknak, hogy elismerjük azt a teljesítményt, amit ők sok gyermek felnevelésével végeznek?” – sorolta a családpolitika nyitott kérdéseit Novák Katalin.

Szerinte ha az édesanyák a gyereknevelés mellett még dolgoznak is, akkor kevesebb közterhet kell hogy fizessenek. – És ha ezek a lépések, ezek a segítségek valójában átmennek úgy a gondolkodásunkba, hogy a faluban is tudjuk, hogy a szomszéd bizony kevesebbet adózik, nézd már, nekik korábban lett házuk, mint nekünk, ők valamiért kaptak támogatást, segítséget, akkor ezek idővel hatnak – vélekedett.

Mint mondta, az ilyen esetekben gondolkodni kezdenek az emberek azon, hogy lám, lehet, hogy pont akkor fogok segítséget kapni, ha igent merek mondani egy következő gyermekre.

– Nagyon lassan alakul át ez a gondolkodás, hiszen volt egy nagyon rossz gyakorlat, volt olyan, amikor még a harmadik évi gyes sem volt már meg támogatásként, amikor megszűnt minden otthonteremtés, amikor meg akarták adóztatni, sőt meg is adóztatták a jövedelmet a gyermeket vállaló szülők esetében is – zárta a mondandóját a baloldali kormányzás éveire utalva Novák Katalin.

Zelenszkij és a magyar köztársasági elnök viszonya is szóba került

Az szomszédban dúló háborúról is beszélt Novák Katalin. Elmondta, a törekvése mindenképpen az, hogy segítsen a kárpátaljai magyarok helyzetén az ukrán elnökkel való személyes kapcsolatán keresztül is.

„Én úgy látom, hogy az ő gondolatainak a homlokterében nem szerepel az első egy-két-három probléma, nehézség, kérdés között jelenleg a kárpátaljai magyarság helyzete.”

Azzal folytatta, hogy „szomorú helyzet van vagy mondhatom azt is, hogy felháborító vagy tragikus helyzet van, hogy a kárpátaljai magyarság jogai vonatkozásában most visszalépéseknek vagyunk tanúi. Én erre személyesen is felhívtam az ukrán elnök figyelmét azzal, hogy ha eddig esetleg ez valamiért nem került volna az asztalára, akkor most tudjon róla, foglalkozzon vele és csak bizakodni tudunk abban, hogy ennek lesz egy pozitív következménye. De én nem naiv ember vagyok, csak optimista”.

