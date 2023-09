Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az interneten kezdett ki kislányokkal

Egy másik áldozatát 2022 áprilisában hálózta be a férfi. Szintén sikerült rávennie egy tizennegyedik életévét még be nem töltött kislányt internetes csevegőfelületen arra, hogy intim fotókat küldjön magáról. A képek után őt is személyes találkozóra hívta, de erre a kislány nemmel válaszolt, és megszakította a kapcsolatot.

A nyomozás alatt a férfinál több száz szexuális tartalmú, köztük gyermekpornográfnak minősülő felvételt foglaltak le – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség. A Monori Járási Ügyészség