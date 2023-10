Karácsony nyáron, titokban, két nap alatt közel háromszázmillió forint prémiumot osztott szét

Mártha személyeskedett és sunnyogott

Közöltük azt is, hogy a közlekedési cégek vezetői mellett, a fővárosi közműholding első embere, Mártha Imre is zsebre tehet 7,842 millió forintot prémium gyanánt, mégpedig a tavalyi munkavégzésére tekintettel. A döntés azért különösen érdekes, mert éppen a múlt év végén – októberben – állt le napokra a budapesti szemétszállítás. A Márthához tartozó fővárosi kukások nem tűrték tovább az alacsony munkabérüket, Budapestet pedig napok alatt elöltötte a szemét. Mártha kiemelt premizálását Kocsis Máté is szóvá tette, megemlítve, hogy miközben Karácsony siránkozik a főváros csődközeli helyzete miatt, Gyurcsányék kipakolják a kasszát, pont úgy, mint régen az egész országot. A Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének kritikájára Mártha Imre személyeskedő hangvételben reagált, lapunk kérdésére ugyanakkor, melyben azt tudakoltuk, hogy milliárdosként lemond-e az extra juttatásról, nem válaszolt.