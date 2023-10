Szavazók híján adatokat gyűjt az ellenzék

Ha van valami, ami közös az ellenzéki pártokban, az az, hogy időről időre mind aláírásgyűjtésbe kezd valamilyen népszerűnek tűnő, de inkább demagóg téma kapcsán.

Az persze sosem derül ki, hogy a személyes adatok megadásával járó gyűjtés milyen eredménnyel zárul, ami arra utal, nem az adott probléma megoldása a cél, sokkal inkább az adatgyűjtés, a potenciális szavazók feltérképezése.

A pártok ráadásul rendre egy időben indítanak aláírásgyűjtést, kvázi egymással versenyezve próbálják meggyőzni a választókat, nekik adják személyes adataikat. Most éppen a Jobbik standol a „normális bérek, normális Magyarország” jelszavú kampánnyal, míg a Momentum a szeptemberi plakátkampánya után a kormány megszorításai ellen kezdett országos aláírásgyűjtésbe.

A DK kampányfüzetét csak személyes adatok megadásával lehet megismerni (Fotó: Bach Máté)

Dobrev Klára és a DK most úgy próbál személyes adatokhoz hozzájutni, hogy

a párt által készített, egymillió példányban kinyomtatott tájékoztatófüzetekhez az utcai standokon is csak úgy lehet hozzájutni, ha az ember megadja nevét, e-mail-címét, telefonszámát.

Ha valaki online, azaz internetes felületen szeretné megismerni a DK által összeállított dokumentumot, ugyancsak adatszolgáltatás után olvashatja el a prospektust. Azaz a párt honlapján sem tudja elolvasni a kiáltványt, csak miután regisztrált. Ugyanez a három párt legutóbb nyár elején próbált támogatókat felhajtani, akkor a DK az „orbáni infláció”, a Momentum az oktatás miatt, míg a Jobbik akkor is a normális bérek mellett kampányolt. Az LMP lassan egy éve újra és újra a hazai akkumulátorgyárak ellen emel szót, ám feltehetően nem túl nagy sikerrel, hiszen ebben az évben már harmadszor hirdeti meg aláírásgyűjtő kampányát.

– A baloldal kampányszerű adatgyűjtései természetesen politikai célt szolgálnak, az adataikat rendelkezésükre bocsátó választópolgárokat rendszerint megkeresik a választások előtt, és arról győzködik őket, hogy szavazzanak rájuk

– fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője. Hozzátette, a DK kampánya és adatgyűjtése arra is alkalmas, hogy tovább növelje Gyurcsány Ferenc dominanciáját a többi baloldali párt fölött. – Nyilvánvaló, hogy a bukott miniszterelnök nem csak a politikusokat igyekszik elszipkázni, hanem a választókat is, akik mérlegelni fogják, hogy érdemes-e olyan pártokra adniuk szavazataikat, amelyek egyre hosszabb ideje nézik alulról a parlamenti bejutási küszöböt, így önálló indulás esetén a jövő évi európai parlamenti választáson is elhanyagolható esélyekkel állnak rajthoz – fogalmazott Zila János, aki szerint

a DK a mostani akciója segítségével magához köthet olyan szavazókat, akik korábban más politikai szervezetekhez húztak, így az önkormányzati megmérettetés előtti alkudozás vagy esetleges előválasztások kapcsán is tovább növelheti zsarolási potenciálját.

– Gyurcsány hatalma tehát a baloldalon várhatóan tovább növekszik, noha az összes választó körében továbbra is kiemelkedő és stabil az elutasítottsága – tette hozzá.

Zila János kitért arra is, hogy a DK weboldalán található adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató szerint az adatfeldolgozók között megtalálható a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentések által a DatAdat cégcsoport részeként említett SEFPlatform Kft., melynek ügyvezetője Szigetvári Viktor. – Mára ismert, hogy a Bajnai Gordon nevéhez köthető vállalatcsoport a külföldi zsoldba szegődött baloldal kampányügynökségeként működött, és az amerikai baloldali körök – résztulajdonaik és személyi összefüggések révén – nagyon komoly befolyással rendelkeznek fölötte.

Szintén megtalálható a felsorolásban az Action Network, amely ugyancsak szorosan kötődik a washingtoni demokratákhoz, és megjelent a külföldi befolyásszerzés kapcsán lebukott ellenzéki szereplők fedősztorijaiban is, hiszen az állítólagos „mikroadományok” gyűjtőfelületeként nevezték meg a szervezet online portálját

– sorolta az adatgyűjtési visszásságokat az elemző, aki szerint világos, hogy a hazai baloldal továbbra is összeköttetésben áll azokkal az aktorokkal, amelyek a 2022-es országgyűlési kampány idején mindent megtettek, hogy a választás után ne a magyar emberek békepárti elvárásai teljesüljenek, hanem egy háborút támogató bábkormány alakuljon hazánkban.