Újabb ügy Pécsett: kiürülnek a piacok, a vezetés nem tesz semmit

A nemzeti oldal vezetésének ideje alatt – 2018-ban – mintegy félmilliárd forintos beruházás részeként újult meg az uránvárosi Hajnóczy-piac. A fejlesztésre szükség volt, hiszen a nyugati városrészben élők jelentős része szorgalmazta a piac területének megújítását – írta a Baranyai vármegyei hírportál.

Az üzemeltetés, a piac menedzselése, a bérlők és a vásárlói igények kiszolgálása, megtalálása, összhangba hozása

az elmúlt négy évben Péterffy Attila polgármesterségének idejére esett, de ma már a baloldali hatalmi elit kezébe került Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. is kritikus helyzetről számolt be.

Ideje kongatni a vészharangot?

A nyáron viharos gyorsasággal még Pécset is elhagyó volt vezérigazgató, Szabó Szilárd regnálásának idejéről szól az a beszámoló, amelyben gyakorlatilag már vészharangot kongatják, miközben Szabónak évei voltak rá, hogy felvirágoztassa a létesítményt.

A dokumentumban azt közlik, hogy a piac pavilonjai működnek – ezek azok, amik nem csarnoképületen belül találhatók –, de a belső asztalok kihasználtsága már az ötven százalékot sem éri el és a 2022-es adatnál is rosszabb a helyzet. A vállalatvezetők a problémát abban látják, hogy szerintük kevés a parkolóhely a piacnál. Ez azért is érdekes, mert ha nem is közvetlenül a bejárat közelében, pár méterre a pultoktól, jellemzően lehet találni helyet autóval is a közelben, ráadásul a környéken élők gyalogosan is elérik a létesítményt, a közeli élelmiszerbolt például az egyik legzsúfoltabb.

Azóta sincs megoldás, sőt...

Az elmúlt négy év során a baloldali városvezetés nem oldott meg a piachelyzettel kapcsolatos egyetlen problémát sem, miközben a cégvezetés a piac esetében eleve a 2022 első félévi bevétellel sem számolt, ez pedig tökéletesen jelzi, hogy

nem igazán terveztek azzal, hogy megfordítsák ezt a trendet 2023 első felében.

Tisztább viszonyokra van szükség

A nemzeti oldal átláthatóbbá szeretné tenni az önkormányzatok gazdálkodását. A polgármesteri hivatal előtt tartott sajtótájékoztatóján Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a városházán uralkodó állapotokkal kapcsolatban hangsúlyozta,