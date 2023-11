Magyarországon tovább fejlődik a hadiipar, saját eszközeinkhez saját lőszert gyártunk

Tovább erősíti hadiiparát Magyarország. Az elmúlt időszakban sok új bejelentést tettek a honi hadiiparral kapcsolatban. Magyarország nemcsak a harcjármű gyártásban kíván fejlődni, hanem a lőszergyártásban is.

A Magyar Nemzet a közelmúltban írt a várpalotai Védelmi Ipari Komplexum bokrétaünnepségéről, a négyszáz hektáros komplexumban közepes és nagy kaliberű lőszerek, valamint robbanóanyagok gyártása fog folyni. Ezzel a több mint háromszázmilliárd forint értékű projekttel a magyar állam a Rheinmetall AG-val közösen ezer-ezerkétszáz új munkahelyet létesít, létrehozva Európa egyik legnagyobb lőszergyárát.

Tavaly pedig a Beretta is megvetette lábát hazánkban. A svájci Ruag cégcsoport tavaly július végén átadta a Ruag Ammotec összes részvényét a Beretta Holdingnak, amely így tavaly augusztus elsejétől tulajdonosa lett a siroki lőszergyárnak is – olvasható a heol.hu-n.

A Hír TV Radar című műsorában megmutatták a siroki lőszergyár működését.

Most pedig magyarországi lőszergyártásról írt alá szándéknyilatkozatot az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt., valamint az olasz Beretta vállalatcsoport képviseletében a tulajdonos, Pietro Gussalli Beretta, a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével, Budapesten

– adta közre a Honvédelmi Minisztérium közleményét az MTI.

– Az N7 védelmi ipari holding és a nagy hagyományokkal rendelkező olasz Beretta vállalatcsoport közti szándéknyilatkozat aláírásával két új – a Magyar Honvédség számára nagyon fontos – lőszerfajtát is Magyarországon gyártanak majd – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A 7,62 mm-es és a 12,7 mm-es lőszer többek között a hazánkban is szolgálatot teljesítő Lynx és Gidrán harcjárművek fegyverzetéhez is szükséges.

Mindkét eszközünk gyártása Magyarországra került, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt. A Lynx gyártása idén indult el, a Gidrán pedig hamarosan itthoni gyártásba kerül.

Nemsokára pedig már a muníció is itthon készül hozzájuk.

– A jelenlegi biztonsági helyzetben mindkét lőszertípusra kiemelten nagy igény mutatkozik, a hazai gyártással azonban növelni tudjuk az ellátásbiztonságot. Ezzel egy időben pedig hosszú távon exportgyártásra is berendezkedhetünk, így növelve és erősítve a magyar gazdaságot – hangsúlyozta a miniszter.