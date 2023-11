Sorskérdésekben mondhatnak véleményt a magyarok a nemzeti konzultációval

– Jól példázza, hogy a nemzeti konzultációnak érdemi ráhatása van a kormány döntéshozatalára, hogy a 2011 tavaszán kiküldött nemzeti konzultációkban a gyerek után járó plusz szavazati jogról is kérdezték a kitöltőket, de közel 74 százalékuk elutasította azt. Lázár János, a Fidesz akkori frakcióvezetője ezután azt nyilatkozta, hogy a kérdőívek alapján látható, hogy nincs megfelelő támogatottsága az elképzelésnek, így azt elvetik – mondta az elemző.

Mint mondta, a most induló nemzeti konzultáció sokrétű lesz, több fontos, akár egész Európa jövőjét befolyásoló kérdés kerül a kérdőívekre.

Így például a kérdések között szerepel majd, hogy támogassa-e Magyarország Ukrajna uniós tagságát vagy további forrásokkal való finanszírozását. Az elemző szerint ugyancsak kiemelt téma az illegális bevándorlás, amelynek az izraeli események adtak ismét aktualitást, ugyanis Európa-szerte bevándorlók tízezrei, százezrei ünnepelték a terroristákat, több nyugati nagyvárosban is elszaporodtak az antiszemita támadások. – Kulcskérdés lesz a külföldi befolyásolás megakadályozásának témaköre, ugyanis az az ország szuverenitásának védelméről szól. A politikai kérdések mellett gazdasági témák is napirenden lesznek, így például a rezsicsökkentés, a kamatstop és az extraprofit adó is – jegyezte meg.

Deák Dániel felhívta a figyelmet, hogy jól példázza a nemzeti konzultációk sikerességét, hogy míg a 2010-es kormányváltás után kezdetben felesleges pénzkidobásnak tartotta az ellenzék ezt a kapcsolatteremtési formát, az utóbbi években több ízben is igyekeztek lemásolni.

– A Jobbik például 2016-ban „Valódi Nemzeti Konzultáció” néven postázott kérdőíveket a választóknak, mint fogalmaztak azért, hogy „az oktatás, a korrupció és az egészségügy helyzetéről többoldalú egyeztetéseket folytassanak az országban”, valamint felhívják az emberek figyelmét ezekre a problémákra. A párt akciója azonban érdektelenségbe fulladt, hónapokon keresztül be sem számoltak annak eredményéről, miközben a kormányoldal nemzeti konzultáció esetén gyakorlatilag hétről hétre közöli, hogy hány kérdőív érkezett vissza. Azóta a baloldali pártok több más hasonló kísérlete is kudarcot vallott, legutóbb például Karácsony Gergely konzultációját küldték vissza csupán pár tízezren a több millió lakosú Budapesten – idézte fel az elemző.