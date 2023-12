Megérkezett a digitális transzformáció a szakképzésbe

A digitalizációnak ma már minden tantárgyba, köztük a szakmai tárgyak oktatásába is be kell épülnie, mert készségként csak így sajátítható el – mondta Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek. Mint a papíralapú tankönyveknek a digitális tananyagokra történő leváltásáról kijelentette, a digitális oktatási eszközök eredményessége látható a hatékonyságukban, és a tanulók is sokkal gyorsabban fogadják be ezeket, mert érdeklődőbbé és motiváltabbá teszik őket.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a munkapiac jelentős átalakulása az oktatást és a szakképzést is befolyásolja. Eddig csak szakmára képeztek, most viszont olyan kompetenciákat kell átadni, amelyekkel a szakmák gyors változására a szakképzéseket elvégzők gyorsan tudnak reagálni.

A készségek és képességek olyan típusú fejlesztésére van szükség a jövőben, ami nyitottá teszi az embereket a hatékony tanulásra. Ezzel a készséggel a birtokukban tudnak a különböző munkahelyeken nagyon gyorsan beilleszkedni vagy új technológiákat elsajátítani

– mutatott rá.

Pölöskei Gáborné emlékeztetett arra, hogy növekszik az automatizáció, illetve a magas hozzáadott értékű munkák felértékelődnek, emiatt pedig elkerülhetetlen az új kompetenciák elsajátítása, amit a tananyagokba kell beépíteni. Mindenhol felértékelődik a távmunka, ezért mindenkinek szüksége van arra a képességre, hogy bármikor és bárhonnan tudjon dolgozni.

Kiemelte: a szakképzésben ágazatonként különböző ennek a mértéke, ezért ágazatonként szükséges definiálni, hogy a digitalizáció milyen tudást, képességet és készséget igényel. – Ezt mi elkezdtük, nyáron minden kimeneti követelményt átvizsgáltunk és a tantervbe építettük a zöldkészségekkel együtt, a digitális készségek követelményét is – tudatta.