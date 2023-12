Megint Putyinozott egyet a DK

Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka azt mondta, a magyar parlament példát mutat, sehol az Európai Unióban nem tudnak máshol nyíltan és őszintén beszélni, vitázni Ukrajna csatlakozásáról, a brüsszeli bürokraták és a nyugat-európai politikai elit fél ettől a vitától.

– Gyurcsány Ferenc „kiadta az álláspontot”, nem azt mondta, hogy meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, meg kell adni a tagjelölti státust, hanem azt, hogy fel kell venni Ukrajnát az unióba – mondta a politikus, majd rámutatott:

álságos, amikor egy DK-s képviselő aggódik a határon túli magyarokért, akiktől minden forrást, támogatást és szavazati jogot elvennének.

Azt mondta, a szerdai vitában arra számít, hogy a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták hangját fogják hallani ahelyett, hogy a magyar emberek érdekei mentén vitatkoznának.

A KDNP-s képviselő értékelése szerint

az unió a saját hitelét teszi próbára és próbálja aláásni. Ki kell mondani, Brüsszelben a józan ész és a normalitás hiánycikk lett

– jelentette ki. Hozzátette: vannak olyan pillanatok, és ez most ilyen, amikor az uniót saját magától kell megvédeni. Kitért arra, hogy világos konszenzus alakult ki korábban a bővítési folyamatról, arról, hogy objektív teljesítményen alapuló mérce szerint kell mérni.

Most van egy állam, amelynek gyorsítópályát biztosítanának, csökkentenék a feltételeket, kiemelnének a várakozó államok közül. Milyen üzenet ez a többi csatlakozásra váró állam, a Nyugat-Balkán országai felé?

– tette fel a kérdést.

Szerinte nem tényekről, hanem vágyvezérelt ideológiáról van szó, és arra szólított fel, hogy a racionalitás alapján vizsgálják meg ezt a kérdést.

A stratégiai partnerség mellett érvelt, szerinte ennek keretén belül lehet támogatást nyújtani Ukrajnának. Szólt arról is, hogy a Financial Times cikke szerint hetvenezermilliárd forintba kerülne Ukrajna teljes jogú tagsága. Nemcsak a gyerekeinket, az unokáinkat is eladósítanák – jelentette ki, megjegyezve, az eddig folyósított negyvenmilliárd euró hasznosulásáról sem tudni semmit.

A momentumos képviselőkhöz fordulva úgy fogalmazott: a kárpátaljai magyarok százszor inkább hazafiak, mint ők.