Minden eddigi tudást felülírhat a kultikus építmény, amelyet Óbudán találtak + fotók

Megjegyzik, bár Aquincum területén már ismertek Mithrász-szentélyek, a lelet egyedülálló. A volt szeszgyár területén az ásatások 2017-ben kezdődtek, azonban csak most találtak rá ezen kultikus építményre. Az ásatás különlegessége a gazdag leletanyag és a kivételesen jó állapotban megmaradt teljes szentély.

Fotó: Metropol/Budapesti Történeti Múzeum

Bár csak a szentély kisebb része látható még, már tudni lehet, hogy több mithraikus lelet is fennmaradt, például egy oltárkő, amelyen még a Mithrász-kultuszhoz tartozó felirat is látszik. Ezenkívül ólomvotív, bikakoponya és egy kőtál töredéke is előkerült.

Fotó: Metropol/Budapesti Történeti Múzeum

A szentély működését nagyjából a 3. század utolsó harmadára datálják, azonban a pontos időpontot csak a teljes feltárás után lehet megállapítani. A Mithrász-szentély feltárása az egykori szeszgyár területén 2024 tavaszán folytatódik.