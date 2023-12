Otthon indult be a szülés egy kismamánál, a mentők pillanatok alatt feltalálták magukat

– A mentők gyors segítségét kérték szombat reggel a XVI. kerületbe egy 38. hetében levő kismamához, akinél beindultak a szülési fájdalmak – számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A mentők perceken belül a helyszínre értek, és megvizsgálták a harmincöt év körüli asszonyt. Úgy döntöttek, hogy mivel

nincs idő kórházba sietni, ezért a lakáson vezetik le a szülést.

Pillanatok alatt előkészültek, és komplett „szülőszobává” alakították át az apró hálószobát, miközben a Peter Cerny koraszülött rohamkocsija is elindult a helyszínre.

A szülés eközben megindult, azonban kiderült, hogy

a csecsemő nyaka köré tekeredett a köldökzsinór.

Az anyuka és a család is nagyon megrémült, ám a mentőtiszt rutinján szerencsére nem fogott ki a váratlan helyzet. A harmadik nyomásra már meg is születhetett Viktória, aki azonnal felsírt. Végül az anyukát és az egészséges újszülöttet is stabil állapotban szállíthatták kórházba.