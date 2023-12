Segíthet ez a néhány gyógytea, ha nem tud megszabadulni a náthától

Kitért arra is, hogy bár a lándzsás útifű jótékony hatását sokan ismerik, az erdeifenyőrügy és az orvosi ziliz is segíthet a kezdődő torokfájdalom, nátha esetén. Arról is beszélt, hogy a nyákoldó hatású fenyőrügy nem véletlenül lett az egyik legnépszerűbb gyógynövény a koronavírus-járvány időszakában.

Az orvosi ziliz pedig a torokfájdalom egyik legjobb gyógyítója volt már a népi gyógyászatban is – fűzte hozzá Balpataki Laura Ivett.