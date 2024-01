Az államtitkár szerint vagy a közlekedési rendszert, vagy Karácsonyt kell leváltani

Ez a vita nem egy-kétmilliárdról szól. A vita elvekről szól. Arról, hogy a főváros közlekedése nem a vidék rovására, hanem csak azzal összhangban fejleszthető – csatlakozott be közösségi oldalán a Budapest-bérlet körül kialakult vitába Nagy Bálint országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP), aki a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára.

A politikus szerint a közpénz, ami a Karácsony Gergely vezette önkormányzatnak a közösségi közlekedés jogcímén jár, arányaiban is több, mint amennyit bármely másik magyar település kap. Karácsony önkormányzata mégis többet kér, akár a vidék rovására is. „Ez nem a Budapest–vidék ellentét mesterséges szítása, ahogy Ungár Péter főpolgármester-jelöltje szereti mondani hivatalosan még be nem vállalt kampányában” – írja Nagy Bálint, Vitézy Dávid állításaira utalva.

Az államtitkár szerint Tarlós István hasonló feltételekkel képes volt működtetni a város közlekedését óriásdugók és kifizetetlen számlák nélkül,

Karácsony erre nem képes.

„Ez szerinte arra utal, hogy nem a pénz kevés, hanem a gazdálkodás rossz. Mert nem az veszélyezteti a főváros és az agglomerációjának közlekedését, aki kecskére nem akar még több káposztát bízni, hanem az, aki csak használná az adóforintokból fenntartott szolgáltatásokat, de fizetni nem hajlandó értük” – fejtette ki.

Ha Karácsony Gergely nem képes működtetni azt a rendszert, amit Tarlós István még képes volt, akkor vagy a közlekedési rendszert kell lecserélni, vagy a főpolgármestert.

– írta, hozzátéve: az előbbi a közlekedési kormányzat joga és felelőssége, az utóbbi természetesen a budapesti polgároké.

„Egy bizonyos: az ÉKM a maga részét elvégzi, tragédia pedig nincs, hiszen, ha valaki március 1-je után MÁV-, Volán- vagy HÉV-járművön szeretne utazni, akkor egyszerűen megveheti a vármegye- vagy országbérletet, ami tökéletesen működik, bátran mondom, hiszen immár négymilliót vásároltak meg az utasok” – vetítette előre az államtitkár.



Karácsonyék hagyták, hogy lejárjon a szerződés

Tavaly év végén pattant ki a hír, hogy veszélybe kerülhet a jelenleg is ismert Budapest-bérlet. Mivel a Karácsony Gergely által vezetett főváros először nem fizetett, később pedig hagyta lejárni azt a szerződést, ami biztosította a város jogát a HÉV- és az agglomerációs Volánbusz-járatok menetrendjének alakítására, és megszűnt a közös Budapest-bérlet jogi alapja is. A főváros 2020 óta változatlan, évi 7,4 milliárd forintos összeget fizetett a szolgáltatásokért. A Lázár János vezette minisztérium utolsó ajánlata 8,6 milliárd forint volt, hogy fenntartsák a szerződést. Ezt a főváros és a BKK nem fogadta el, így az december 31-én lejárt.

Sok tíz- és százezer embert érinthet az esetleg megszűnő Budapest-bérlet, ha nem lesz megállapodás, a jövőben a vonatokon, Volánbusz-járatokon, HÉV-eken a fővároson belüli szakaszokon nem fogadnák el a budapesti jegyeket, bérleteket – írja az ügy kapcsán a Mandiner.

Öt hónap múlva önkormányzati választást tartanak Magyarországon, ennek egyik legfontosabb terepe Budapest, Karácsony Gergely pedig újra főpolgármester szeretne lenni. De ha a fővárosiak úgy érzik, hogy nem megfelelően képviseli az érdekeiket, akkor nem biztos, hogy újra győzni fog. Ráadásul ott van fenyegető árnyként az LMP által főpolgármester-jelöltnek felkért Vitézy Dávid, aki elismert szakember.

Kiszelly: A főpolgármester eljátssza, hogy szembeszáll Lázárékkal

A portál Kiszelly Zoltánt kérdezte arról, hogy mi várható, aki szerint az alapvető vita – és ez igaz minden nagyvárosra és annak agglomerációjára is – abban áll, hogy miként osszák meg a költségeket, terheket a központi, illetve környező települések között. Világtendencia, hogy az emberek a városokból a zöldebb, kellemesebb, tisztább levegőjű, olcsóbb vidéki településekre költöznek, ám ezek az emberek nem szeretnének lemondani a nagyvárosi fizetésükről, így bejárnak oda dolgozni, ami értelemszerűen számos konfliktussal jár. Ez egyébként nemcsak a tömegközlekedésre, hanem például a vízellátásra is igaz, emlékezetes, hogy tavaly Solymáron alakult ki komoly vízhiány – írják.

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint, ebben az ügyben pedig a balliberális városvezetés kettős mércéjéről van szó. Karácsonyék kérik a fővárosnak juttatott állami támogatások indexálását az infláció miatt, de amikor ugyanezen okokból a kormány is azt szeretné, hogy Budapest fizessen kicsivel többet az agglomerációs bérletek kompenzálására, hogy biztosíthassa a jó minőségű tömegközlekedési szolgáltatásokat, az már nem tetszik az önkormányzatnak – közölték.

A főpolgármester ezt az ügyet is abba a narratívába helyezi, hogy

a kormány sanyargatja a fővárost, s azt játssza el, ő nem hagyja magát, szembeszáll Lázár Jánosékkal.

– hangsúlyozta.