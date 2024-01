Alaposan feladhatja a leckét a Gyurcsány–Karácsony-tandemnek Vitézy Dávid esetleges jelölése

Karácsony Gergely és a mögötte felsorakozó baloldali pártok legrosszabb rémálma valósulhat meg, ha Vitézy Dávid valóban elindul a főpolgármesteri címért idén júniusban. Az mára egyértelmű, hogy a közlekedési szakembert, az Orbán-kormány volt államtitkárát az LMP nagy erőkkel győzködi arról, hogy legyen a jelöltjük, a zöldpárt kommunikációjában már felsejlik Vitézy építgetése.

Amennyiben elvállalja, csúnyán belerondíthat a már egymás között pozíciókat osztogató DK és Momentum levesébe, ha pedig nyerne, az a Párbeszéd nevű párt végét is jelentené.

Ungár Péter Gyurcsányhoz hasonlóan többször bírálta Karácsonyt, nem tartja elég zöldnek, elég határozottnak, s arra is felhívta a figyelmét, hogy számoljon el a 99 Mozgalom mikroadományaival – emlékeztetett a Mandiner. A portál szerint Vitézy Dávid egyenesen Karácsony Gergely politikai sírásójává is válhat, ha valóban jelölt lesz.

Azt is felidézték, hogy az LMP egyik pillanatról a másikra felfedezte Vitézy Dávidot, s pár hete győzködik már, hogy vállalja el a jelöltségét, ugyanis szerintük politikus helyett szakértő kell Budapest élére. A Mandiner szerint

az LMP lépése ennek ellenére nem kis döbbenetet okozott az ellenzéki térfélen,

hiszen amellett, hogy a település- és területfejlesztési, közlekedési szakember az eddigi munkái miatt számos szempontból kötődik a Fideszhez, távoli családi kötelék fűzi Orbán Viktorhoz.

Vitézy már meglehetősen fiatalon a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szóvivőjeként lett ismert. Tarlós István főpolgármestersége idején, 2010 és 2014 között, a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatója volt, majd a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójaként dolgozott. 2020 februárjától a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója volt, majd 2022 májusától szakterületi államtitkárként a szervezet jogutódjának, a Nemzeti Közlekedési Központnak (NKK) a megbízott vezérigazgatója.

– Tehát ebből az életútból világos, hogy Vitézy sohasem politikusként, hanem szakemberként vett és vesz részt a hazai közéletben, s azt még a vele nem szimpatizálók sem vitatják, hogy hatalmas tudással, komoly nemzetközi kitekintéssel rendelkezik a közlekedés területén – fejtette ki a hírportál.

Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnöke egy Facebook-posztban háborodott fel, megkérdőjelezte, hogy „Ungár pártja, az LMP mondható még egyáltalán ellenzéki, illetve zöld pártnak”. – Vagy inkább a Fidesz Karácsony Gergely megbuktatását célzó tervét igyekeznek segíteni? Persze úgysem fog sikerülni nekik, de azért itt eléggé kilóg a lóláb – fogalmazott.

– Érthető, hogy a legkínosabban a Párbeszédet érintik ezek a fejlemények, hiszen Karácsony Gergely még mindig ennek a gyakorlatilag tetszhalott állapotban lévő pártnak a tagja, még ha igyekszik is ezt elfeledtetni – olvasható a cikkben.

Mindig is tartottak Vitézytől a baloldalon

Emlékezetes, hogy már 2019-ben is tartottak Vitézy Dávidtól a baloldalon. Az már a 2018-as országgyűlési választások eredménye alapján körvonalazódott, hogy a baloldali pártok könnyen többségbe kerülhetnek a fővárosban, azonban a főpolgármester-választás esetén a jelölt személye is sokat nyomhat a latban. Karácsony Gergelyék a kampányban is utalgattak arra, hogy esetleg foglalkoztatni fogják Vitézy Dávidot, és hogy számítanak a szakértelmére. Miután Karácsony megnyerte a választást, egyenesen arról beszélt, hogy Vitézy a legalkalmasabb a BKK vezetésére, és várja, hogy benyújtsa a pályázatát.

Végül azonban mégis Gyurcsány embereivel töltötte fel a legnagyobb fővárosi céget.

Ebből a szempontból szimbolikus is lehet a ma kipattant Budapest-bérlet-ügy, melyben főszerepet kaphat a Gyurcsány-kormányok volt pénzügy- és igazságügy-minisztere, Draskovics Tibor, akit 2019-ben Karácsony kinevezett a BKK igazgatósági elnökének.