Ultramodern csodaboltot nyit Magyarországon a Lidl

A Teol cikke szerint ebben a Lidlben is lesz helyben sütött, friss pékáru, és a vásárlók itt is megtalálják majd a jól megszokott élelmiszereket és egyéb termékeket is. A boltban hagyományos és önkiszolgáló kasszák is helyet kapnak.

A bolt kialakításakor kiemelt szempont volt a fenntarthatóság, ezért a gépészet megtervezésében elsődleges volt az energiahatékonyság.

A szekszárdi, belvárosi üzlet hőszivattyús hűtés-fűtési rendszerrel, energiatakarékos LED-es világítási technológiával fog működni, emellett a hűtők, mélyhűtők is energiatakarékosak lesznek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán)