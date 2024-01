Egyre rosszabbak Karácsony újrázási esélyei

A hatalmas, 2022-es választási vereség után egyre kevésbé jól hangzó szólam a teljes ellenzéki összefogás a Mandiner elemzése szerint, miközben egyre csak sokasodnak Karácsony Gergely kihívói. Komoly ellenfél lehet az egykori BKK-vezér és közlekedési államtitkár, Vitézy Dávid, aki ugyan még nem jelentette be, hogy elfogadja az LMP felkérését a főpolgármester-jelöltségre, ám most aligha képzelhető el, hogy Ungár Péterék végül beállnak Karácsony Gergely mögé.

A Jobbik Brenner Koloman személyében már bejelentette saját aspiránsát. Ő a Lánchíd-­beruházás körüli anomáliák miatt fővárosi vizsgálóbizottságot javasol felállítani. Karácsony Gergely kinevette, a Fidesz támogatja a kezdeményezést, a többiekről egyelőre nem tudni.

A Momentum eközben a Mandiner szerint kettős játékot játszik, ugyanis miközben a DK után tavaly ő is beállt a Párbeszéd extárselnöke mögé, továbbra sem szívesen kerülnének ismét közös listára Gyurcsány Ferenc pártjával. Sőt, több kerületben az LMP-hez hasonlóan önálló polgármesterjelölteket jelentettek be.

A vonakodás érthető: a párt élére hamarosan visszatérő Donáth Anna a nyilvánosság előtt keményen beleállt a DK-ba, a hazugság kultúrájának leváltását követelve, most mégis újra a bukott miniszterelnökkel való együttműködés réme fenyegeti a pártot.

Együttműködési kényszer a baloldalon

Az önkormányzati kampányra szintén saját főpolgármester-jelölttel ráforduló Mi Hazánk javaslatára a Fővárosi Közgyűlésbe ismét pártlistákkal lehet majd bejutni. A DK ennek hírére azonnal bedobta a közös lista ötletét, amit az európai parlamenti választás esetében nyilván nem erőltet. Azonban az MSZP ezt másként gondolja, a szocialisták mindkét voksolásnál a teljes összeborulást preferálnák, sőt követelik.

A Párbeszéd esetében hasonló okokból nem is kérdés az összefogás, anélkül esélye sem lenne. A párt a leghevesebben és leghangosabban áll bele a hisztiellenzéket emlegető különutas LMP-be. Érdekesség azonban, hogy a korábban az újrázásáról teljes magabiztossággal beszélő Karácsony hirtelen felkerült pártja európai parlamenti listájára is.

Eközben továbbra is ott lebeg Karácsony feje felett az 500 millió forintos, dollár és euró formájában adománygyűjtő ládikákban kikötő támogatások botránya. Emiatt például a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem hajlandó felkerülni a plakátjaira.

Ügyek a Lánchídtól a BKK járatritkításáig

A Mandiner forrásai szerint nemcsak a protesztpártnál zabosak a folyamatban lévő nyomozások tárgyát képező, titokzatos előválasztási „jótékonyság” miatt: az LMP, az MSZP és a DK sem nézte jó szemmel a fejleményeket. Pláne azt követően, hogy kiderült: Márki-Zay Péter mozgalma négymilliárd forintnyi dollárt kapott kampányra a tengerentúlról. Érdemes közbevetni: az ezt menedzselő Action for Democracy, illetve alapítója, a Karácsony Gergelynek évekig főtanácsadóként dolgozó Korányi Dávid a lengyel kormányváltás kovácsai között is feltűnt.

A főpolgármester gondjait tetézi, hogy az eredeti összegnél ötmilliárd forinttal drágábban, csökkentett műszaki tartalommal és csúszva megvalósuló Lánchíd-felújítás kivitelezőjénél, az A–Híd Zrt.-nél nemrég házkutatást tartottak az adóhatóság nyomozói. A hivatalos tájékoztatás szerint egy másik ügyben – az Amnesty International Magyarországot igazgató Vig Dávid testvérének, a csalással gyanúsított Vig Mórnak az ügyében – jártak el, ám nem zárható ki, hogy a fejlemények összekapcsolódnak. A tisztánlátás okán javasol bizottságot alakítani a Jobbik.

Eközben a Magyar Nemzet értesüléseiből kiderült, hogy a Városháza eladási ügyében indult nyomozásokat egyesítették, ami arra utal, hogy hamarosan több hivatalos információ lehet.

S ez még nem minden. Múlt pénteken a BKK váratlanul járatritkítást vezetett be. A változás ellen kikelt Vitézy Dávid mellett az LMP, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) és a Közlekedő Tömeg civil szervezet is. Utóbbit ráadásul a közlekedési társaság meg is említette az átalakítás kapcsán kiadott közleményében. És bár a BKK szerint az előkészítés során egyeztettek a Közlekedő Tömeggel, az érintettek ezt tagadják.

Ugyancsak zavart okozott, hogy Karácsony Gergely kategorikusan kijelentette, valójában szó sincs járatritkításról, csupán a kapacitások észszerű átszervezéséről, a BKK vezetője, Walter Katalin viszont a járatritkítás tényét nem tagadta, csak a rossz kommunikáció miatt kért elnézést az okkal feldúlt utazóközönségtől.

A Karácsony által leszólt Vitézy egyeztetést kezdeményezett a fővárosi illetékesekkel, megemlítve azt is, ilyen mértékű járatritkítást utoljára az MSZP-s főpolgármester-helyettes, Hagyó Miklós idején vezettek be, ami ellen akkor civilként hevesen tiltakozott. Ahogy ezúttal is.