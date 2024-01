Hamis nyelvvizsgával akarta kijátszani a rendszert

Hamis nyelvvizsga-bizonyítvánnyal szerzett PhD-fokozatot egy nő, a Győri Járási Ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott – tájékoztat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A nő egy doktori iskola hallgatója volt, ahol 2016-ban, az abszolutórium megszerzése után megindította a fokozatszerzést is. A doktori disszertációt azonban addig nem lehetett védésre bocsátani, amíg a jelölt be nem csatolta, hogy a jelentkezéskor már meglévő nyelvvizsgáján felül további egy élő nyelvből legalább alapfokú, C típusú nyelvvizsgát szerzett.

A gyanúsított ezért 2018 őszén elküldött a doktori iskolának egy német nyelvű, alapfokú, C típusú nyelvvizsga-bizonyítványt, majd a doktori disszertáció védésére került sor, melyet követően a nő 2019 tavaszán PhD-fokozatot szerzett.

A nyelvvizsga-bizonyítvány azonban hamis volt,

így a nő hamis magánokirat felhasználásának vétségét követte el.

Az ügyészség a tettét beismerő elkövetővel szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, a felfüggesztés időtartamát jelentő egy év eredményes eltelte esetén az eljárás megszüntetése várható.