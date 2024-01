Romházból varázsolnak csodát Tiszajenőn

Hiánypótló beruházás valósulhat meg egy romos ház helyén Tiszajenőn – adta hírül a Szoljon. A portál hozzáfűzi, már a vásárlás sem volt egyszerű, azonban az önkormányzatnak nagy tervei vannak a lepusztult területtel. A bontási munkálatokat már elkezdték a két ünnep között, előreláthatóan január végére végeznek is vele, nyárra már nem akármilyen park állhat a romok helyén.

– Az épületekben lomokat, ócska bútorokat is hátrahagyott az egykori lakó, ezeket is elszállította a helyszínről, a kallódó fémhulladékokkal együtt – mondta a polgármester. Virág József beszámolt arról is: a második ütemben azt tervezik, hogy önkéntesek segítségével kitakarítják a területet, eltávolítják az elburjánzott növényzetet, erre már jelentkezők is vannak.