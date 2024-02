Így módosíthatja az Alaptörvényt az Országgyűlés

– A gyermekek és fiatalok védelme egy felelős kormányzat első számú prioritása, az Alaptörvény megfogalmazása szerint hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot – közölte lapunk megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője. Jelezte, hogy alkotmányunk rögzíti azt is, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Azért is fogadhatta el a magyar Országgyűlés 2021. június 15-én „a pedofil bűnelkövetők elleni szigorúbb fellépésről és a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot, hogy ennek az alkotmányos elvárásnak is eleget tegyen.