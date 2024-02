Megint terjed a lepkehimlő, de kell-e rá gyógyszert szedni?

A lepkehimlő gyakori vírusfertőzés az óvodások körében, és általában nem jár súlyos tünetekkel – mondta az InfoRádióban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

A betegsége onnan lehet a legegyszerűbben felismerni, hogy hogy a két orcán kiütések jelennek meg, de néha még az orrnyergen is feltűnhetnek, innen is kapta a nevét is, a pirosodás ugyanis egy pillangót formál. Figyelmeztetett: ha a bőrből nem kiemelkedő, apró elemű kiütéseket talpasztalunk testszerte, akár a végtagokon, jó eséllyel lepkehimlős a gyermek.