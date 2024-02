Bevált az online oktatás a nyelviskolákban

– Nagyon meglepődtem és nagyon megtisztelő, hogy kitüntettek, mert el sem tudtam képzelni, hogy erre is odafigyelnek – mondta a Magyar Nemzetnek Biró Pál Győző, az 1949 óta működő Élő Nyelvek Szemináriuma nyelviskola egykori vezetője. Az idén az Év tanára életműdíjjal kitüntetett angoltanár optimista, annak ellenére is, hogy nagyon sok krízist élt meg a nyelviskolai piac, és most is vannak kihívások.

– Szükségszerű, hogy a diákok megéljék a megméretést, ezért kellenek a nyelvvizsgák, amelyek megmutatják az igényes nyelvtudás szintjét. Új ösztönzőket kell kitalálni a diákoknak, mert a középiskolákban csak mintát kapnak nyelvtanulásból, ám a piacon többnyire az derül ki, hogy ez nem elég – vélekedett.

Szerinte a nyelviskolai piac az országnak nagy értéket jelent. Kiemelte:

a nyelviskolák előnye, hogy gyorsan tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez, legutóbb a Covid okozta kihívásokkal birkóztak meg sikeresen.

A világjárvány indulásakor online oktatásra álltak át állami segítség nélkül, tanfolyamok tízezrei kerültek az internetes térbe, és ez azóta is jól bevált. Biró Pál Győző az online oktatás előnyei közé sorolta azt, hogy abba olyan vidéki vagy külföldi helyeken élő diákok és tanárok is be tudtak kapcsolódni, akik lakóhelyük miatt eddig nem tudták igénybe venni a nyelviskolai szolgáltatásokat. – A nyelviskolák azok a tudásközpontok, ahol kiépült az infrastruktúra, és erre ugyanúgy vigyázni kell, mint a közoktatásra, mert ez a szegmens felelős a közoktatási évek után a nyelvi igények kielégítéséért – hívta fel a figyelmet az életműdíjas tanár.