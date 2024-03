Jogi következményei lehetnek az Osváth Zsolt körül kialakult botránynak

Szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt tettek bejelentést az Osváth Zsolt körül kialakuló botrányban – tudta meg a Magyar Nemzet. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozó főosztály életvédelmi

osztályához, hogy a Noryna Diamond névre hallgató transznemű influenszer azt állította, a nyíltan homoszexuális youtuber kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot.

Tehát, amikor huszonévesen meg 30 évesen egy 16 éves fiút kielégített, az normális teljesen? Tehát, hogy egy kiskorú fiút elégít ki?

– mondta Noryna Diamond.

Amennyiben az influenszer állításának van valóságalapja, az már csak azért is problémás, mert nemrégiben Osváth Zsolt is felszólalt azon a tüntetésen, amit balliberális influenszerek tartottak a Hősök terén – éppen a pedofília ellen.

A kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni

– híva fel a figyelmet Tényi.

Szavai szerint az ilyen típusú bűncselekmények beláthatatlan törést okozhatnak a gyermekek életében, testi és szellemi fejlődésüket visszafordíthatatlanul negatívan befolyásolhatják. A gyermekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények súlyos pszichés és testi következményekkel járhatnak,

az esetükben később 51–75 százalékban alakulnak ki pszichés problémák.

Ezek a következmények ráadásul még gyakoribbak és súlyosabbak, ha az elkövetőnek a gyermekkel személyes, bizalmi kapcsolata volt – tette hozzá.

Ismert: a valóságshow-szereplő Osváth Zsolt, aki korábban elkötelezett támogatója volt a baloldali összefogásnak, a ZSHOWtime YouTube-csatornáján több politikus is a vendége volt.

Saját gyártású műsoraiban rendszeresen szerepelt Márki-Zay Péter a kampány alatt, de Osváth Zsolt vendége volt többek között Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is.

A homoszexualitásával kérkedő, VV Zsolti néven ismertté vált ellenzéki aktivista még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció emlékezetes, 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette.