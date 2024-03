A színjáték vége – egyezséget kötött a Momentum Gyurcsányékkal

A Momentum Elnöksége úgy döntött, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon, Budapesten külön listával indul, a párt így nem vesz részt a DK által dominált közös budapesti listán – adta hírül közleményében Donáth Anna pártja.

Megegyezés született több budapesti kerületről is. Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd és a DK is támogatja a Momentum jelöltjeit az V. kerületben (Juhász Péter), a XII. kerületben (Dr. Farkas Csaba), a XXI. kerületben (Dukán András Ferenc) és a XXIII. kerületben (Ritter Ottó). A felek abban is megegyeztek, hogy a XXII. kerületben előválasztást tartanak a momentumos Havasi Gábor és a DK-s Perlai Zoltán részvételével. Soproni Tamás VI. kerületi és Pikó András VIII. kerületi momentumos polgármesterek újraindulásának támogatása sem volt kérdés a pártoknak.

Jelen állás szerint a Momentum, a Párbeszéd, a DK és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a következő polgármesterjelölteket támogatják:

I. kerület - V. Naszályi Márta

II. kerület - Őrsi Gergely

III. kerület - Kiss László

IV. kerület - Trippon Norbert

V. kerület - Juhász Péter

VI. kerület - Soproni Tamás

VII. kerület - Niedermüller Péter

VIII. kerület - Pikó András

X. kerület - Mustó Géza

XI. kerület - László Imre

XII. kerület - Dr. Farkas Csaba

XV. kerület - Németh Angéla

XVIII. kerület - Szaniszló Sándor

XIX. kerület - Gajda Péter

XX. kerület - Fekete Katalin

XXI. kerület - Dukán András Ferenc

XXII. kerület - Előválasztás

XXIII. kerület - Ritter Ottó

A többi kerületről még tárgyalnak, írják. A Momentum azt már korábban leszögezte, hogy támogatja Baranyi Krisztina indulását a IX. kerületben, és remélik, minél hamarabb beáll mögé az összes ellenzéki párt. Zuglóban a Momentum jelöltje Rózsa András, a párt nyitott az előválasztásra Horváth Csaba és a Hadházy Ákos által is támogatott, momentumos Rózsa András között.

Bár az utóbbi időben a választópolgárok számos esetben lehettek tanúi a két baloldali politikus közti csörtéknek, de ha valaki szemfüles volt, már akkor is ferde szemmel figyelte ezeket a „műbalhékat”. Emlékezetes volt például Donáth Anna tavaly év végén megjelent publicisztikája, amelyben a Momentum EP-képviselője közölte:

szerinte a DK súlyos gátja a kormányváltásnak.

Azonban nem meglepő, hogy végül a sok adok-kapokról kiderült, hogy csak egy színjáték volt az egész. Elég akár csak a családi kapcsolatokra gondolni, ugyanis a Momentum-elnök a Gyurcsány család kegyeltje: egykori szocialista képviselő apja és Gyurcsány Ferenc közeli barátok, Gyurcsány felesége, Dobrev Klára pedig Donáth Anna fő szövetségese az EP-ben és Brüsszelben.