Tovább menekül a felelősségvállalás elől Varju László és Fekete-Győr András, és erre „logikus” magyarázatuk is van

– Varju László és Fekete-Győr András is méltatlanná vált arra, hogy megtartsa képviselői mandátumát – jelentette ki lapunknak a XXI. Század Intézet elemzője. Nagy Ervin úgy véli, morálisan és politikai szempontokat is figyelembe véve mindketten akkor járnának el helyesen, ha lemondanának képviselői helyükről, hisz a saját pártjuknak, illetve az ellenzéki oldalnak is tehertételévé váltak.

Sőt, mivel a pártok már a júniusi dupla választásokra koncentrálnak, így hatványozottan igaz, hogy a baloldal érdeke lenne, hogy ilyen súlyos botrányok ne nehezítsék a kampányukat.

– hangsúlyozta.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Varju László a bíróságon (Fotó: Havran Zoltán)