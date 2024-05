Orbán Viktor: Most rajtunk a sor + videó

— Az európai választást érdemes úgy elgondolnunk, hogy a háború összefüggésébe helyezzük, és egy üzenetet, egy erős akaratot fejezünk ki egész Európában. Miszerint

a háború elhárítását akarjuk

— jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök XVI. kerületi fórumán, amelyről egy új videót tett közzé a közösségi oldalán.

– Lehetséges-e ez? Egyedül nem lehetséges, de ha az Egyesült Államokban a mostani háborúpárti demokraták novemberben elveszítik a választást, és a régi elnök visszajön, amire jó esély van, mi pedig meg tudjuk nyerni az európai parlamenti választást, ez a két választás együtt alkalmas arra, hogy véget vessen a háborúnak — mutatott rá a kormányfő.

Szerinte ha a két feltételből bármelyik hiányzik, nagyon nehéz lesz elérni a békét. – Most rajtunk a sor, először Európában lesznek választások. Arra kérnék mindenkit, hogy menjünk el választani, és szavazzunk a békepárti szervezetek mellett. Ebből csak egyet ismerünk, és úgy hívják, hogy Fidesz–KDNP — hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Lapunk már megírta, hogy ezekben a hetekben országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor kedden kereste fel a XVI. kerületet, ahol beszédet mondott. Korábban Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, múlt héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.