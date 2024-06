Ég a ház Gyurcsányéknál, Gréczy Zsolt nagy erőkkel kezdett tűzoltásba

Az idei választások után kiderült, hogy a Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalíció (DK) rengeteg szavazót veszített. Ezek után több irányból is kritikával illették Gyurcsány Ferencet. A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy a DK volt alelnöke is durván nekiment Gyurcsánynak, de a DK egyik gyulai alapítója is bírálta már a volt miniszterelnököt.

Most Gyurcsány jobbkeze, Gréczy Zsolt úgy érezhette, hogy hitet kell tennie főnöke mellett, így a közösségi oldalán állt ki a DK elnöke mellett.

Dühösek, mert nem mondott le

– ismerte el az ellenzéki térfélen belül uralkodó hangulattal kapcsolatosan Gréczy Zsolt.

„Annyira akarta a sajtó egy része, meg a ballib értelmiség egy része, hogy Gyurcsány Ferenc mondjon le, hogy most láthatóan dühösek, hogy ez nem történt meg” – írta. Hozzátette: az ellenzéki egypártrendszer hívei el akarják törölni a DK-t (érdekesség, hogy eddig pont Gyurcsányék beszéltek arról, hogy egy nagy párt kell a Fidesz ellen, ez nyilván az ő felfogásuk szerint a DK lett volna).

– Az MSZP korábbi vezetője, de most is fontos politikusa zagyvaságokat hord össze arról, hogy „hagyni kell” Magyar Pétert nyerni, aztán majd megfogja a néppárt. Ja, Orbánt is megfogta. És hagyni kell? Egy baloldalinak? Már a tyúkokat és a libákat is kipusztította, de neki még lenne néhány ötlete –háborgott a DK-s országgyűlési képviselő Lendvai Ildikó, korábbi MSZP-elnök gondolatai miatt.

Hozzátette: Gyurcsány Ferenc korábbi alkalmazottjai, tanácsadói, miniszterei, államtitkárai osztják az észt, miközben pályafutásuk csúcsa volt, amikor az ő kormányában, az ő kormányának dolgoztak.

Egy darabig ezt néztük, de ennek vége van. A baloldalt vissza kell erősíteni, és ehhez nem kevesebb, hanem több Gyurcsány Ferencre van szükség

– hangsúlyozta Gréczy Zsolt. Hozzátette: Gyurcsány Ferenc az, aki ismeri Orbán Viktor legyőzésének receptjét.

Érdekes, hogy Gréczy indulatos kifakadása előtt Gyurcsány maga is adott egy káromkodós, kifakadós interjút, amelyben Magyar Pétert és Bajnai Gordont is szidta. A DK elnökének kifakadása valószínűleg amiatt van, mert az EP-választásokon az általa vezetett óbaloldali szövetség mindössze a voksok nyolc százalékát tudta begyűjteni, EP-képviselőik több mint felét elvesztették az újbaloldali Tisza Párt előretörése miatt.