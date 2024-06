Juhász Hajnalka: A békének nincs alternatívája

– Javában zajlik a választási kampány. Miként értékeli az eddig történteket?

– A választási kampány legmeghatározóbb része számomra az országjárás volt, hiszen ez egy igazi lehetőség számunkra, politikusok számára, hogy közvetlen visszajelzéseket kapjunk a magyar állampolgároktól. Hálával és köszönettel tartozom a magyar embereknek, akikkel személyesen is találkozhattam, mert meggyőződhettem arról, amiben hiszek is, hogy a magyarok szívében ott a békevágy, és a józan ész talaján állnak. A magyar embereknek határozott véleménye van, követik a politikát, reálisan látják a háborús veszélyt és azt is, hogy változásra van szükség az uniós intézmények gondolkodásában. A magyar büszke nép, sohasem fogja engedni – a múlt szomorú tapasztalataiból is kiindulva –, hogy a háborús uszításban bábként használják. Egy kézfogás, ölelés, minden bátorító szó vagy adott esetben egy jogos kritika is sokat segít abban, hogyan haladjunk tovább az úton. A választás tétjéről beszélni, elvinni a kormány legfontosabb üzeneteit az ország minden szegletébe és megosztani az elmúlt időszak legnagyobb ideológiai nyomása alatt szerzett tapasztalatainkat, ez volt a legfontosabb feladatunk.

– Mi a véleménye a nyugati vezetők háborús nyilatkozatairól?

– A háborús uszítás egyre jobban fokozódik a nyugati vezetők részéről, ebből adódóan a háborús helyzet is egyre rosszabb, mivel mostanra eljutottunk a nukleáris fegyverek használatának a lehetőségéig és felvetődött a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetése is. Egyes külföldi politikusok nyilatkozatai katonák Ukrajnába küldéséről fokozzák a háborús pszichózist. Ráadásul számunkra, magyarok számára ez dupla teher, hiszen van egy háborúpárti baloldalunk is, akik kezdettől fogva támogatták a fegyverszállítást, a NATO-katonák bevetésének lehetőségét. Ezért sem igaz Magyar Péternek az a kijelentése sem, hogy a magyar baloldalon senki sem háborúpárti. A jelenlegi hazai baloldal és a nyugati vezetők semmit nem tanultak a háború borzalmaiból, az emberáldozatokból. Aki háborúra uszít, annak viselnie kell minden egyes mondatának politikai következményeit. A legnagyobb veszélyt mindenekfelett a NATO ukrán misszió­ja jelentené. Hazánk abban érdekelt, hogy ebből teljes egészében kimaradjon. Ez a magyar emberek érdeke, mi csak a békét képviselhetjük.