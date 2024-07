Lánczi Tamás: „Minden józan ország próbálja a saját szuverenitását védeni”

„A szuverenitásvédelmi törvény még el sem volt fogadva, amikor az Európa Tanács parlamenti közgyűlése monitoringbizottságának elnöke már levélben támadta. Záporoztak a bírálatok, és a mai napig hangoztatják őket. Az elmúlt öt hónapban eljött hozzánk az uniós nagykövetek kétharmada. Meghallgattam tőlük is ugyanazokat a vádakat, és kértem, hogy mutassanak rá a törvény szövegében, mégis honnan olvassák ki ezeket a veszélyes tendenciákat. Persze nem tudták megmutatni” – mondta a Demokrata hetilapnak adott interjúban Lánczi Tamás.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Fotó: Bach Máté

Lakmuszpapírként szolgál a Transparency vizsgálata

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke lakmuszpapírként szolgálónak nevezte a Trans­parency International Magyarország tevékenységével kapcsolatos vizsgálatukat. „A Transparency egy magát civil szervezetnek álcázó politikai nyomásgyakorló csoport. Kiderült, hogy nevük ellenére egyáltalán nem szeretik az átláthatóságot. Hatvankét kérdést küldtünk el nekik, de megtagadták a választ” ­– emelte ki Lánczi Tamás, hangsúlyozva, hogy a vizsgálat most is folyik,

mi nem fogjuk feladni.

A hivatal elnöke további jogalkotás szükségességét is előrevetítette azokkal a szervezetekkel szemben, amelyek politikai nyomásgyakorlást folytatnak, külföldről finanszírozzák őket, és nem hajlandók együttműködni. A cél az, hogy

kikényszerítsük annak közzétételét, kik és milyen szándékok szerint pénzelik őket a magyar nyilvánosság befolyásolására.

Soros György a fő támogató

Lánczi Tamás arról is beszélt, hogy azokat az X közösségi portálon megjelent videófelvételeket is vizsgálták, amelyeken a 2022-es választási visszaélések szervezői „meglehetős nyíltsággal beszélnek arról, hogyan is zajlott ez a konspiráció”. „A munka során olyan új információk és összefüggések birtokába jutottunk, amelyek eddig nem voltak ­egyértelműek a nyilvánosság számára. Az egyik ilyen, hogy a 2022-es magyarországi választásokon elkövetett visszaéléseket megszervező és lebonyolító nemzetközi hálózat tagjai egyértelműen megnevezik Soros Györgyöt mint fő támogatójukat” – fejtette ki Lánczi Tamás.

„Mikroadományokról, »gáláns« külföldi magánemberek zsebpénzéről szó sincs. Egy magyar származású, »gáláns« külföldi úriember persze akadt: ez maga Soros György” – közölte a hivatal elnöke, emlékeztetve, hogy az egyik megszólaló azt is elmesélte, hogyan rendeltek meg cikkeket a választások előtt Magyarországról külföldi médiumokban, amelyek dezinformációkat terjesztenek, és alkalmasak hazánk nemzetközi tekintélyének rombolására.

Lánczi Tamás előre megmondaná

„A hatásmechanizmus az, hogy a külföldi lapokban megíratják ezeket a valótlanságokat, aztán a magyar médiának a szuverenitással ellenséges része átveszi és beledolgozza őket a magyar nyilvánosságba, az eredeti írásokban szereplő állításokra pedig ettől a ponttól kezdve mint tényekre hivatkoznak. Hiszen ők csak átveszik, amit a külföldi sajtó ír, mondván, így lát minket a külvilág. Valójában azonban ezeket a cikkeket – ha úgy tetszik, néhány áttételen keresztül – maga Soros György íratta” – fejtette ki Lánczi Tamás, hozzátéve, hogy nem valamiféle „történetírói szenvedély” hajtja őket.

Akik megszervezték és elkövették a 2022-es választásokon tapasztalt visszaéléseket, azok továbbra is működtetik és folyamatosan bővítik a nemzetközi hálózatukat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük őket, és igyekszünk még jobban kiismerni a gondolkodásmódjukat, a módszerei­ket. Azzal a céllal, hogy előre meg tudjuk mondani, hogy legközelebb milyen irányból próbálnak majd átnyúlni a magyar demokrácia feje fölött

– jelezte.

Mindenki védi a szuverenitását

Lánczi Tamás hangsúlyozta azt is, az amerikai szabályozás sokkal keményebb, mint a magyar, ráadásul május végén fogadta el a francia nemzetgyűlés a sajátjukat, amely talán még az amerikain is „túlmegy”. – Minden józan ország próbálja a saját szuverenitását védeni. Magyarország semmi mást nem kér, mint hogy ezen törekvését tartsák tiszteletben és fogadják el. Bizonyos értelemben ez is a szuverenitásunk része,

szabad törvényeket hoznunk, intézményeket alapítanunk

– mondta.

