Lecsapott a vihar Székesfehérvárra, félbe kellett szakítani a szabadtéri koncertet + fotók

Szombat este 11 óra előtt Budapestet és az agglomerációt is elérte az az erős, dupla front, amely az érintett területeken egy órán keresztül villámokkal tarkította az eget – írja a Mandiner.

Az eső összesen csak fél órán át zuhogott intenzíven a fővárosban, a vihar pusztító ereje így is érzékelhető volt, még némi jég is esett. A főváros mellett Székesfehérvár is megérezte az időjárás haragját.