Megérkezett a vihar, villám csapott egy házba Budapest közelében + videó

Megjött a vihar

A vihar a déli órákban elérte a főváros térségét, záporok, zivatarok vonulnak át, és máshol is nagyon gyorsan pattannak ki az újabb cellák.

Mint a Magyar Nemzet megírta, zivatarok és felhőszakadások miatt riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. A katasztrófavédelem figyelmeztetett: az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet, zivatarok környezetében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Napközben nagyobb eséllyel és számban egy északnyugat-délkelet,

Győr és Békéscsaba közötti sáv területén alakulhatnak ki zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok, de emellett az ország más részein, több helyen számíthatunk kialakulásukra.

Este, éjszaka is aktív marad a légkör: estétől leginkább az Alföldön, majd éjjel északnyugaton is elszórtan képződhetnek zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék is lezúdulhat veszteglő zivataroknál.

Vasárnap napközben az országban szórványosan alakulhatnak ki ismét zivatarok, majd a délutáni, késő délutáni óráktól dél felől intenzívebb, hevesebb zivatarok érhetik el a déli megyéket. A zivatarokat viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. Az ismétlődő cellatevékenység és lassan mozgó celláknál 25-30 millimétert meghaladó csapadékmennyiség is összegyűlhet.