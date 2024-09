Vitályos Eszter a Duna mellől, Leányfaluból jelentkezett be a közösségi oldalán, ahol megkezdték a védekezést az érkező árvíz ellen. A kormányszóvivő maga is beállt homokzsákokat tölteni, és azt is írta, hogy várnak mindenkit a gáton.

Nem csak Leányfalun kell védekezni, mint arról már beszámoltunk, van olyan település, ahol már tegnap el kellett kezdeni pakolni a homokzsákokat. Az áradás kedden érkezhet Budapestre.