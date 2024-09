Az erőszak visszatérő jelenség Magyar Péter magánéletében és politikájában is

A Tisza Párt elnökét volt felesége és volt barátnője, de számos őt ismerő politikus is egyöntetűen egy hirtelen haragú, agresszív emberként írta le, de klinikai szakpszichológusok is kimondták: Magyar Péter egyértelműen egy erőszakos személyiség jegyeit mutatja – közölte ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origó cikkében arról, hogy ilyen habitusú embernek, mint Magyar Péter, van-e keresnivalója közéletben, politikában. Ugyanis a szerdán megjelent videóinterjú alapján úgy tűnik, hogy Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnőjének a személyében egy újabb becsapott és megfélemlített nő állt nyilvánosság elé, aki szintén a politikus agresszív viselkedéséről számolt be.

Az alkotmányjogász idézte Hal Melinda klinikai szakpszichológust is, aki Vogel Evelin interjúját látva

egy tipikus bántalmazó kapcsolatot azonosított, ahol a bántalmazó fél nárcisztikus jellemvonásokat mutat.

A nárcisztikus személyiségjegyek közé tartozik az önértékelési zavar, a belátás hiánya, a szélsőséges reakciók és düh, amikor az egót sértik. A nárcisztikus emberek gyakran kreálnak ellenségképeket, áldozati szerepbe helyezik magukat, és – férfiként – a nőktől elvárják a feltétlen tiszteletet és szeretetet, folyamatosan irányítják őket. A fizikai és verbális erőszak szándékos és visszatérő alkalmazása, az erőszakos megnyilvánulások pszichológiai kényszerítő erőként való bevetése önkényes, uralkodó hajlamra, vagyis a már birtokolt hatalom kíméletlen és visszaélésszerű alkalmazását normálisként kezelő természetre is utalhatnak a szakértők szerint.

Ilyen habitusú embereknek a közéletben, politikában nincs helyük

– jelentette ki. Magyar Péter mindazonáltal úgy érezheti, hogy a mentelmi jog védelme miatt nem kell tartania tettei következményeitől, még akkor sem, ha botrányos viselkedése nyilvánosságra kerül. Ez a védelem azonban nem abszolút, és a mentelmi jog felfüggesztése esetén felelősségre vonhatják – vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán. Hozátette, a mostani interjúban elhangzottak megerősítik a korábban Varga Judit által elmondottakat is.

Annak kapcsán, hogy Magyar Péterre nézve lehetnek-e közjogi következményei annak, hogy konkrét dokumentumok és adathordozók elrejtésére kérhette Vogel Evelint, ifjabb Lomnici Zoltán elmondta, amennyiben a Tisza Párt elnöke akaratot megtörő vagy akaratot hajlító fenyegetést alkalmazott Vogel Evelin ellen azért, hogy rejtsen el bizonyos dokumentumokat, illetve adathordozókat, akkor a vonatkozó bírói gyakorlat alapján

akár a kényszerítés törvényi tényállása is megvalósulhat.

Amennyiben az említett adathordozó olyan személyes adatokat tartalmazott, amellyel Magyar Péter nem rendelkezhetett, megvalósulhat a Btk. 219. § szerinti személyes adattal visszaélés. A törvény szerint, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel vagy az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Természetesen mindez egy átlagemberre vonatkozik, Magyart védi a mentelmi jog.

Vogel Evelin nagy határozottsággal kijelentette azt is, amit eddig csak sejteni lehetett: Magyar Pétert professzionális stáb segíti a háttérből. Arra a kérdésre, hogy vajon ki finanszírozhatja őket, honnan lehet erre forrása egy nemrég (újra)alakult pártnak, ifjabb Lomnici elmondta, véleménye szerint sokan gondolhatják úgy, hogy Magyar Péter saját erejéből egész biztosan nem tudta volna finanszírozni az elmúlt hónapokban a Tisza Párthoz köthető eseményeket, kampányrendezvényeket, de még egy jóval átlag feletti egzisztenciával rendelkező állampolgár sem – ezek megszervezése az elképesztő anyagi ráfordítás mellett rengeteg energiát, munkát és szakértelmet kíván,

így több megjelent tényfeltáró cikk nyomán felvetődhet a gyanú, hogy a Tisza Párt külföldről kap anyagi támogatást, azonban ennek megállapítása és megerősítése hatósági kérdés.

Az alkotmányjogász felidézte: Vogel Evelin korábban már elszólta magát, és elárulta, hogy a politikus fél kampánycsapata külföldi, és a sajtóinformációk alapján utalás történhetett arra is, hogy anyagi támogatások is érkeztek külföldről.

Megjegyezte, hogy három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölő szervezet azon tagja, felelős személye vagy vezető tisztségviselője, valamint a választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölt, aki tiltott külföldi támogatást, vagy e tilalom kijátszása érdekében a tiltott külföldi támogatás eredetét leplező megállapodásból származó vagyoni előnyt használ fel.