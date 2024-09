Lefelé tartó spirálba került Magyar Péter, emiatt ideges

Múlt héten, ami az árvízi védekezésről szólt, Magyar Péter stratégiai hibát vétett – muatott rá lapunknak Deák Dániel a szerdán megjelent legfrissebb közvélemény-kutatás kapcsán.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyarországi árvízi védekezés után készült felmérés alapján a Fidesz–KNDP (47 százalék), a DK–MSZP–Párbeszéd (nyolc százalék) és a Mi Hazánk (hat százalék) is erősödött, míg Magyar Péter pártja némiképp gyengült (33 százalék). A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint ezekben az időkben azok a pártok profitáltak, amelyek az árvízi védekezés első napjait nem politikai támadásra használták fel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint egy olyan válsághelyzetben, mint például egy árvízi helyzet, azt várják el a választók, hogy a politikai erők együttműködjenek, és az aktuálpolitikai csatákat tolják háttérbe. Kifejtette: Magyar Péter nem tartotta be azt az elvárást, ami érkezik a társadalom irányából.

– Teljes mértékben pártpolitikai haszonszerzésre használta fel az árvízi védekezés időszakát, támadta a kormányzatot még a gátakon is, álhíreket terjesztett, ez jelentősen erodálta az ő kormányzóképességébe vetett társadalmi hitet

– sorolta.

Lefelé a lejtőn

A vezető elemző emlékeztetett: Orbán Viktor ezzel párhuzamosan egységre szólított fel, szakszerűen és profin kezelte az árvízhelyzetet. – Ennek is köszönhető, hogy most a Fidesz támogatottsága erősödni tudott. Gyakorlatilag a szerdai események szintén szimbolikusan ugyanezt a különbséget mutatják Orbán Viktor és Magyar Péter között – hangsúlyozta, majd kiemelte:

„amíg a kormányfő egy egyetemen tartott gazdaságpolitikai előadást az új magyar gazdaságpolitikáról, addig Magyar Péter a volt barátnőjével hadakozott, és fenyegette meg feljelentéssel. Ez is jól szimbolizálja már önmagában, hogy mekkora különbség van a két politikus között.”

Deák Dániel szerint eddig egy felfelé ívelő szakaszban volt a Tisza Párt népszerűsége, viszont múlt héten az árvízhelyzet közben mutatott viselkedése egyértelműen negatívan hatott a megítélésére, ezért egy lefelé tartó spirál indult meg.

„Sok politikus, amikor lefelé tartó spirálba kerül, nehezen tudja feldolgozni, nehezen tud ebből kijönni. Kérdés, hogy Magyar Péter hogyan reagál egy ilyen szituációra”

– mutatott rá a vezető elemző. Hozzátette: ilyenkor már sokkal nehezebb a korábbi trükkjeit bevetni. – Elképzelhető, hogy ez a lefelé ívelő spirál tovább fog tartani. Az viszont tisztán látszódik, hogy most Magyar Péter egy kicsit ideges, és meg is ütötte ez az elmúlt pár nap – jegyezte meg.

Visszafele sültek el az interjúk

Magyar Péter napokban készült interjúiról Deák Dániel elmondta, a Tisza Párt elnöke hiába viselkedett botrányosan, az elkötelezett híveit ez azonban nem fogja megrengetni.

Szerinte nem is várható, hogy bármilyen esemény miatt elbizonytalanodnának Magyar Péterrel kapcsolatosan. – Elég csak Márki-Zay Péterre gondolni, aki szintén botrányt botrányra halmozott, az emberek többségét megbotránkoztató kijelentései voltak – mondta, majd emlékeztetett: ennek ellenére 2022-ben a választáson 35 százalékos eredményt ért el az általa vezetett lista.

„Ezeknek az interjúinak inkább az a következménye, hogy a bizonytalanok vagy kevésbé szorosan kötődő szavazók távolságot fognak tartani tőle, mert látják, hogy erőszakos és agresszív a viselkedése”

– mutatott rá a vezető elemző. Mint mondta, ezt nem csak az exfelesége és az exbarátnője által elmondottak támasztják alá, hanem a nyilvános szereplései is ugyanezt sugározzák. – Az ATV-ben kifejezetten agresszív volt a műsorvezető hölggyel szemben: nem is engedte, hogy végigmondja a kérdéseit és ugyanezt a produkciót mutatta be a közmédiában is. Ezek mind-mind azt erősítik, hogy itt bizony egy agresszív erőszakos emberről van szó, és ez taszítja a választók többségét – magyarázta.