Magyar Péter csak áltatta a szavazóit, nyár óta nem jár az Európai Parlamentbe + videó

Magyar Péter újabb ígérete bizonyult a választók áltatásának. Az európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőzően ugyanis arról beszélt, hogy a pártja képviselői be fognak járni a munkahelyükre, azaz az Európai Parlamentbe – hívta fel a figyelmet az Origo.

Az ígéret ellenére azonban a Tisza Párt vezére sokszor messziről elkerülte a brüsszeli üléstermet.

Magyar Péter ugyanis nyár óta nem jár be. Nem jelent meg az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) ülésén sem, holott nemcsak tagja, hanem alelnöke is a testületnek.

Fotó: Metropol

A baloldali politikus már a köztelevízióban rendezett EP-listavezetői vitán is azt állította, hogy

a Tisza Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és önöket fogják képviselni.

De nem ez az egyetlen ígéret, amit nem tartott be a Tisza Párt elnöke. Korábban azt is ígérte, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát, mivel neki nem kell húszezer eurós „kamuállás”, mégis megtette, és most a diszkóbotrány után a mentelmi jogába kapaszkodva védekezik, holott régebben arról is beszélt, hogy megszüntetné a mentelmi jogot.

De olyan is előfordult már, hogy Magyar Péter egyik munkanapján a Keleti pályaudvar mellett egy sörözőben „képviselte” a neki bizalmat szavazókat.

Arról, hogy munka helyett sörözéssel tölti idejét a baloldali politikus, a Magyar Nemzet számolt be elsőként. Ez a hozzáállás azért sem lehet meglepő, mivel a baloldalon semminek nincs következménye, és ennek a Tisza Párt elnöke is láthatóan megfelel.