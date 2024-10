A kormány megbecsüli a nyugdíjasokat + videó

– Amióta a nemzeti kormány irányítja az országot, az idősek megbecsülését nemcsak szavakban, hanem tettekben is kifejezik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára keddi Facebook-videójában, az idősek világnapján.

Zsigó Róbert a videóban a kormány nevében kifejezte köszönetét és megbecsülését „a mai nyugdíjasoknak, akik a második világháború után újjáépítették az országot. Nagyon nehéz körülmények között felnevelték a gyerekeiket, és a baloldali diktatúra alatt is kitartottak és dolgoztak”.

„Azon vagyunk, hogy segítsük az idősek életét, megélhetését és biztonságát. A Brüsszelből és a baloldaltól érkező rendszeres támadások ellenére kitartunk és megvédjük a rezsicsökkentést, mert a rezsicsökkentésnek köszönhetően egész Európában a magyar családok és a magyar nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb gáz- és áramárat”

– fogalmazott Zsigó Róbert.

A jobboldali kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat

Hangsúlyozta, visszaadták az időseknek a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat; 2010 óta garantálják a nyugdíjak értékének megőrzését, minden évben biztosítják az inflációkövető nyugdíjemelést, és amikor a gazdasági növekedés megengedi, nyugdíjprémiumot is fizetnek.

– Most is azon vagyunk, hogy az elhúzódó háború ellenére is felgyorsítsuk a gazdasági növekedést, hogy annak eredményeiből a nyugdíjasok is részesüljenek. Az idősek abban is biztosak lehetnek, hogy amíg nemzeti kormány van az ország élén, addig vigyázunk a biztonságukra, és nem engedjük, hogy migránsokkal árasszák el Magyarországot. Jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra! – mondta az államtitkár.