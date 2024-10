Kiadták a figyelmeztetést, brutális esőzés jön

Csütörtökön borult lesz az ég, és szinte országszerte kell esőre számítani. A csapadékzóna fokozatosan visszaterjed az északnyugati tájakra is, jelentősebb mennyiség a déli óráktól kezdve hullhat – derül ki a az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki a déli, délnyugati vármegyékre.Fotó: OMSZ

A tájékoztatás szerint a Dunántúlon és a középső országrészben az északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű. Késő estére 10 és 14 fok közé hűl le a levegő.

A déli, délnyugati országrészben a 20 millimétert is meghaladhatja a napi csapadékmennyiség, ezért elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki ezekre a vármegyékre.

Hasonló időre kell számítanunk a következő napokban is a Cassandra ciklon miatt. Ehhez a légörvényhez is a bőséges csapadék fog kapcsolódni, ami biztosan akadályozni fogja a mezőgazdasági munkákat is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Dzsagadis)