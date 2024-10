Magyar Péter lelkes híve a rendbontó, aki tapétavágóval ment Orbán Viktor beszédére

Korábban többször is eljárás indult már az ellen a férfi ellen, aki megpróbálta megzavarni a Millenárison tartott ünnepi megemlékezést, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet – tudta meg a Mandiner. A lap szerint hivatali visszaélés, zaklatás és lopás miatt is eljárás alá vonták már a hatóságok az őrizetbe vett Cs. P-t.

Fotók bizonyítják: a férfi Magyar Péter lelkes követője.

A férfi Magyar Péter üzeneteit posztolja a közösségi médiában

A rendbontó férfi a közösségi médiában megtalálható nyilvános profilja alapján lelkes ellenzéki. Nemrég még Márki-Zay Péter követője lehetett, de Hadházy Ákos, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és Pankotai Lili bejegyzéseit is kedvelte.

Ott volt a Tisza Párt kampányzáró rendezvényén is.

Az 1956-os ünnepi megemlékezést megzavaró férfi szinte minden ellenzéki tüntetésen jelen van, és Magyar Péter több eseményén is részt vett már a kezdetektől.

Ott volt október 6-án az MTVA székháza elé szervezett tüntetésen, de korábban a Tisza Párt Hősök terén tartott júniusi kampányzáróján is jelen volt. Sőt, egy bejegyzésben másokat is a megmozduláson való részvételre buzdított. Ugyanígy tett Magyar Péter Kossuth téri demonstrációja esetében is.

A férfi Hadházy Ákos követője is

A Magyar Nemzet beszámolt róla, a nemzeti ünnep alkalmából a Millenárison tartott állami megemlékezést próbálta megzavarni a férfi háromnegyed 12 körül.

A férfinál egy tapétavágó kést is találtak.

Kivezették a rendezvény helyszínéről, majd előállították a II. kerületi rendőrkapitányságra, és rendzavarás szabálysértés miatt indítanak ellene eljárást.