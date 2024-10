Magyar Péter öt hét után megjelent a munkahelyén, egyből kapott is egy jobbegyenest

„Végül is, ez is valamiféle eredmény. A végtelen számú önmagáról szóló fotó készítése közben Magyar Péter talált arra módot, hogy a nyári szünet utáni 5. (ötödik!) héten először megjelenjen a brüsszeli munkahelyén. Ezzel a lendülettel abszurd bárdolatlansággal kezdte szórni másokra a »naplopó« jelzőket. Jócskán furcsa ez annak fényében, hogy szeptemberben a nyilvános jegyzőkönyvek szerint egyszer sem vett részt brüsszeli üléseken (tudják, ez az a munkahely, amelyre hivatkozik, mikor nem ül be a fővárosi közgyűlésbe)” – írja Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője kifejtette, Magyar Péter a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság tagja, ő is ebben a bizottságban fog dolgozni. Erre a házszabály alapján Dömötörnek leghamarabb jövő hétfőtől lesz lehetősége, amikor a plenáris ülésen megerősítik a tagságát. „Így, bár a mai ülésen még nem találkozhatunk, de utána biztosan. Állok elébe, van mit megvitatnunk” – írta.

Mint korábban beszámoltunk róla: a nyári szünetet követően több mint egy hónap elteltével, a 33. napon ma meglátogatja a munkahelyét Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője szerdán büszkén posztolt a közösségi oldalán egy fotót magáról, amint a bőröndjével indulásra készen áll.

Mindezt azok után tette, hogy 32 napon át egyetlen alkalommal sem látták a munkahelyén, az Európai Parlament ülésein, miközben csak szeptemberben mintegy nyolcmillió forintot keresett, ennyi ugyanis az uniós képviselők havi fizetése.

Magyar Péter június 9. előtt, a választási kampányban többször határozottan kijelentette, hogy nem lesz EP-képviselő, nem veszi fel a mandátumát, mert itthon akar politizálni. Nem sokkal a választások után már tárgyalásokat folytatott az Európai Néppárt vezetőjével, a magyarfóbiás Manfred Weberrel és megegyeztek, hogy a Tisza Párt EP-képviselői a néppárti frakcióhoz csatlakoznak. Közben az is eldőlt, hogy Magyar nem tartotta be az ígéretét, mégis felvette a mandátumát, ami együtt jár a mentelmi joggal. Ez utóbbi azért fontos körülmény, mert június 21-én éjjel az Ötkert nevű szórakozóhelyen a politikus botrányosan viselkedett, aminek következtében rendőrségi, majd ügyészségi nyomozás indult. Egy héttel ezelőtt lépett a legfőbb ügyész, lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.

Zsebre vágott telefon

A nyomozati adatok szerint Magyar a szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy őt videózó férfival, majd a Tisza Párt elnöke hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont és zsebre tette. Többszöri kérés ellenére sem adta vissza a készüléket, sőt letagadta, hogy nála lenne. Miután a diszkót elhagyta, a Duna felé indult, többen követték őt, köztük a sértett is, aki hiába próbálta visszaszerezni a telefonját, mert Magyar lesétált a vízpartra és a Dunába dobta.

Ez pedig az ügyészség megítélése szerint lopás bűncselekményének minősül.

A Tisza Párt elnöke azóta is a mentelmi jog mögé bújik, nem hajlandó lemondani a védettségről, holott a választási kampányban több rendezvényen, lakossági fórumon is hevesen agitált a politikusok mentelmi joga ellen, mondván, hogy meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll minden peres eljárás elé.





Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Képernyőfotó/Videa)