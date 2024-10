Magyar Péternek mi baja a nőkkel? + videó

– Lehet, hogy másképp látjuk a világot politikailag Döme Zsuzsával, a Kutyapárt társelnökével vagy az ATV műsorvezetőjével, Szöllősi Györgyivel, de Péter, ez akkor is sok. Kizárni egy tárgyalásról egy társelnököt, mert nő, a házassági évfordulójára elutazó szerkesztő asszonyt támadni, mert nem veled tüntet. Ez nagyon nem oké. Ráadásul Péter, valljuk be, nem ez az első eset, hogy lekezeled a nőket. A fővárosban is ugyanezt csinálod, ahol nem engeded nyilatkozni a Tisza Párt frakcióvezető asszonyát – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.

Péter, ilyet nem engedhetsz meg magadnak sem férfiként, sem politikusként. Bánj tisztelettel a nőkkel!

– szólította fel a Tisza Párt vezetőjét a fővárosi politikus.